Базовые модификации Tesla Model S и Model X снимаются с производства

Похоже, что американский производитель электрокаров решил сильнее отделить свои флагманские модели Model S и Model X от массовой Model 3

Как сообщил глава Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте, компания перестанет принимать заказы на наиболее доступные версии моделей Model S и Model X — с батареей на 75 кВт*ч. Прием заказов прекратится уже в текущее воскресенье, после чего модели будут доступны для покупки лишь в модификациях с батареей на 100 кВт*ч.

На данный момент заказать Tesla Model S с батареей на 75 кВт*ч еще можно по цене от $66 750, цены на Model X начинаются с $72 950. После исчезновения этих модификаций, за самую дешевую Model S придется заплатить не менее $84 750, а за кроссовер — $87 950.

Такой шаг, вероятно, был сделан потому, что массовый электрокар Model 3, который в базовой комплектации стоит $35 950, а со всеми опциями в полноприводной модификации может стоить более $78 000. Руководство Tesla такая ситуация не устраивает, поскольку старшая модель не только престижнее, но и дороже в производстве за счет более широкого применения легкосплавных материалов, сообщил источник.

К слову, такая тенденция происходит уже несколько лет. Еще на заре производства Model S в 2013 году была упразднена модификация с батарей на 40 кВт*ч, которая пользовалась очень слабым спросом из-за малого запаса хода в 224 километра, а в 2015 году Tesla распрощалась с модификацией на 60 кВт*ч, вместо которой появились версии с батареями на 70 и 90 кВт*ч, а также их двухмоторные модификации.