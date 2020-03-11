Москвичей призвали избегать городского транспорта в час пик Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Москвичам следует отказаться от поездок в общественном транспорте в час пик для профилактики коронавирусной инфекции. С такими рекомендациями выступили в Роспотребнадзоре, передает агентство «Москва»

Кроме того, горожан призвали избегать посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. В рекомендациях также говорится о необходимости использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с видимыми признаками ОРВИ — кашлем, чиханием, насморком.

«Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми», — отметили в службе.

В целях профилактики также рекомендуется дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, ограничить тесные объятия и рукопожатия, информирует «moslenta.ru».

В Москве 5 марта был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию.