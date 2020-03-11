Москвичей призвали избегать городского транспорта в час пик

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Кроме того, горожан призвали избегать посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. В рекомендациях также говорится о необходимости использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с видимыми признаками ОРВИ — кашлем, чиханием, насморком.
«Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми», — отметили в службе.
В целях профилактики также рекомендуется дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, ограничить тесные объятия и рукопожатия, информирует «moslenta.ru».
В Москве 5 марта был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию.
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Бред наших чиновников зашкаливает. Такое впечатление, что тебя поместили в палату к шизофреникам.
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