Москвичей призвали избегать городского транспорта в час пик

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Москвичей призвали избегать городского транспорта в час пик
11 марта 11:11 2020

Москвичам следует отказаться от поездок в общественном транспорте в час пик для профилактики коронавирусной инфекции. С такими рекомендациями выступили в Роспотребнадзоре, передает агентство «Москва»

Кроме того, горожан призвали избегать посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. В рекомендациях также говорится о необходимости использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с видимыми признаками ОРВИ — кашлем, чиханием, насморком.

«Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми», — отметили в службе.

В целях профилактики также рекомендуется дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, ограничить тесные объятия и рукопожатия, информирует «moslenta.ru».

В Москве 5 марта был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

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  Article "tagged" as:
коронавирусМоскваобщественный транспортРоспотребнадзор
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Natalya Dikareva
    11 марта, 11:32 #1 Natalya Dikareva

    Бред наших чиновников зашкаливает. Такое впечатление, что тебя поместили в палату к шизофреникам.

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