В Сети рассекретили интерьер нового Chevrolet Blazer

«Растянутая» модификация Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном дебютировала еще в ноябре 2019-го в рамках автомобильной выставки в китайском Гуанчжоу. Однако до сих пор интерьер новинки держался в строжайшем секрете

Как сообщает CarsWeek.Ru, в Сети появились первые официальные изображения интерьера нового кроссовера Chevrolet Blazer от американского концерта General Motors. Дебютант мотор-шоу в Гуанчжоу в плане внутреннего оформления отличается от американской версии SUV. Ему достались подросший «парящий» тачскрин мультимедиа, доработанная приборная панель, эффектная панорамная крыша с люком, а у пассажиров второго ряда теперь есть собственный блок управления «климатом». Семиместный Chevrolet Blazer крупнее стандартной версии кросса. Его длина увеличилась на 137 мм (до 4 999 мм), ширина – на 5 мм (до 1 953 мм), а высота – на 25 мм (до 1 727 мм). А вот колесная база не изменилась – 2 863 мм.

Большой SUV предлагается в единственной RS-версии. Такой «оспортивленный» кросс отличается черной радиаторной решеткой, яркими красными вставками по всему периметру кузова, тонированной оптикой и затемненными колесными дисками. При оформлении салона использовали натуральную кожу с контрастной прострочкой и тот же декор красного цвета. До Китая «трехрядник» от GM доберется уже в этом месяце. По предварительным данным, стоимость новинки составит 238 900 юаней (свыше 2,27 млн рублей).

А тем временем стало известно, что в марте на внедорожник Chevrolet Niva действуют выгодные предложения. Плюсуя скидку в 20 тысяч с выгодой от льготных программ, покупатель может рассчитывать на экономию до 112 000 рублей.