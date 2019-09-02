Hyundai отправила студентов «Московского политехнического университета» в Южную Корею

Пять студентов факультета информационных технологий «Московского политехнического университета» вылетели сегодня в Южную Корею для прохождения стажировки в Ульсанском университете и на заводе компании Hyundai Motor Group в рамках программы студенческого обмена.

«Программа студенческого обмена «Московского политехнического университета» и Ульсанского университета, которая осуществляется при поддержке Hyundai Motor Group, стартовала более 10 лет назад. За эти годы уже 45 талантливых ребят получили возможность пройти обучение в Южной Корее, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – На протяжении целого семестра они учатся в Ульсанском университете, параллельно знакомясь с особенностями технологических процессов на одном из наших самых крупных в мире заводов».

В Ульсанском университете, который был основан в 1970 году компанией Hyundai Heavy Industries в промышленной столице Республики Корея, для студентов из России разработан уникальный образовательный курс. В этом году основным направлением их стажировки будет разработка беспилотных автомобилей. Данная тема была выбрана не случайно, ведь именно она является одной из ведущих тенденций развития мирового автопрома. Кроме того, для них подготовили специальные учебные модули по теории оценивания, проектному дизайну, механике, управлению роботами-манипуляторами и основам корейского языка. Российские студенты уже прошли дистанционные ознакомительные курсы по истории и культуре Южной Кореи, а также узнали об основных этапах развития компании Hyundai.

Стажировка в Ульсанском университете и на заводе компании Hyundai в Южной Корее продлится один семестр. После этого студенты смогут продолжить разработки беспилотников уже в стенах родного университета на базе автомобиля Hyundai Creta, который будет передан «Московскому политехническому университету» компанией «Хендэ Мотор СНГ».