Porsche отзывает в России спорткары 718 Cayman и 911

Немецкая компания отправит на сервис автомобили 718 Cayman и 911 из-за неправильных креплений подушек безопасности.

Компания Porsche объявила об отзыве в России трех спорткаров 718 Cayman и 911, которые были проданы в марте и апреле 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом. Это может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, в которых она задействуется», — поясняется в сообщении.

Автопроизводитель уведомит владельцев подлежащих отзыву машин о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе будет выполнена проверка датчиков боковых подушек безопасности и, в случае необходимости, произведена замена креплений.

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