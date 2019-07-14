Porsche отзывает в России спорткары 718 Cayman и 911

Компания Porsche объявила об отзыве в России трех спорткаров 718 Cayman и 911, которые были проданы в марте и апреле 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом. Это может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, в которых она задействуется», — поясняется в сообщении.
Автопроизводитель уведомит владельцев подлежащих отзыву машин о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе будет выполнена проверка датчиков боковых подушек безопасности и, в случае необходимости, произведена замена креплений.
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru