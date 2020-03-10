Hyundai объявляет о скором выходе обновленной модели Hyundai Creta на российский рынок

Hyundai объявляет о скором выходе обновленной модели Hyundai Creta на российский рынок
10 марта 15:11 2020

Хендэ Мотор СНГ объявляет о скором выходе обновленного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок и представляет описание изменений, произошедших во внешнем виде модели

Обновленная Hyundai Creta приобрела более дерзкий облик благодаря двуцветной окраске: теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16” нового дизайна (в зависимости от комплектации).

Hyundai Creta

Модель будет доступна в России с уже проверенными временем двигателями Gamma 1.6 D-CVVT, развивающим 123 л.с. (150,7 Нм), и  Nu 2.0 D-CVVT, на 149,6 л.с. (192 Нм). Моторы работают в паре с надежными, обеспечивающими топливную экономичность 6-ступенчатыми коробками передач – как механической, так и автоматической, на выбор.

Кроссовер будет доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Для сочетания Travel с пакетом Advanced предусмотрен специальный пакет опций Brown pack. Также в ближайшее время будет анонсирована специальная версия Hyundai Creta, обещающая стать самой яркой за всю историю модели.

Hyundai Creta

Hyundai Creta с момента своего появления на российском рынке в 2016 году сохраняет лидерские позиции по продажам во всем сегменте SUV в России и ценится потребителями за высокие показатели безопасности. Это вторая модель бренда, производство которой налажено на российском заводе марки в Санкт-Петербурге.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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