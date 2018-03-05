Будущее за воздушными такси?
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Будущее за воздушными такси?
Март 05 11:07 2018

Американская частная компания объявила о получении пакета финансовой помощи в $ 100 млн для организации предсерийного выпуска и сертификации воздушного такси нового поколения.

В числе стратегических инвесторов перспективного калифорнийского стартапа значится компания Toyota AI Ventures – дочернее предприятие Toyota Motor Corporation.

«Глобальная задача компании Toyota – совершенствовать способность человека к передвижению, – отметил Джим Адлер, управляющий директор Toyota AI Ventures. – Проект Joby Aviation представляет собой безопасный и доступный воздушно-транспортный сервис, который полностью укладывается в наше видение городской мобильной инфраструктуры ближайшего будущего».

Компания Joby Aviation разработала и намерена наладить серийный выпуск пятиместного летательного аппарата Joby S4 – помеси вертолета, автомобиля и квадрокоптера. Воздушное такси ближайшего будущего с системой вертикального взлета и посадки – это на 100 % экологически чистый вид транспорта. В движение пассажирский квадрокоптер приводится электромоторами, запас хода при полностью заряженных аккумуляторах составляет свыше 240 км. При этом Joby S4 вдвое быстрее и в 100 (!) раз тише традиционного вертолета.

Новое инвестиционное соглашение между Toyota AI Ventures и Joby Aviation поможет ускорить процесс сертификации воздушного такси, равно как и подготовку к его серийному выпуску.

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  Article "tagged" as:
Toyotaвоздушное такси
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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