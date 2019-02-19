Раллийная ŠKODA FABIA R5: самый успешный в своем классе автомобиль получил обновление

В марте 2019 г в Женеве представят обновленную версию SKODA FABIA R5

Самый успешный раллийный автомобиль за всю историю чешского бренда ŠKODA FABIA R5 получит обновление. На Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 07 по 17 марта 2019 года, ŠKODA Motorsport представит усовершенствованную версию модели. Автомобиль получил элементы дизайна дорожной версии ŠKODA FABIA 2019 года и более совершенное техническое оснащение – например, мощный и отзывчивый 1,6литровый турбомотор. ŠKODA FABIA R5 ожидает омологации со стороны Международной автоспортивной федерации FIA во втором квартале 2019 года, после чего станет доступна клиентам по всему миру.

Новое поколение раллийного автомобиля ŠKODA FABIA R5, как и актуальная дорожная версия ŠKODA FABIA, получила новый дизайн головной оптики, а также стала быстрее и надежнее. «ŠKODA FABIA R5 – обладатель множества чемпионских титулов. Новое поколение модели позволит заводской команде марки и клиентам оставаться конкурентоспособными на соревнованиях по всему миру» – комментирует Михал Храбанек (Michal Hrabánek), директор ŠKODA Motorsport.

Обновленная ŠKODA FABIA R5 успешно прошла испытания, преодолев тысячи километров по дорогам с гравийным и асфальтовым покрытием, а также по снегу и льду, поэтому станет достойной преемницей самой успешной гоночной модели за всю историю чешского бренда. «Можно с уверенностью сказать, что после процедуры омологации наши клиенты получат полностью готовый к соревнованиям автомобиль. Тщательность и внимание ко всем деталям в разработке новой раллийной ŠKODA FABIA R5 являются абсолютным приоритетом для подразделения ŠKODA Motorsport. При производстве спортивных версий моделей мы обеспечиваем такой же строгий контроль качества, как и при выпуске дорожных автомобилей ŠKODA», – подчеркивает Храбанек.

В 2018 году заводская команда ŠKODA Motorsport стала победителем в командном зачете WRC 2 чемпионата мира по ралли FIA World Rally Championship, а ее пилоты и штурманы заняли все три верхние строчки в личном зачете. Результатом тесного сотрудничества с клиентами стали многочисленные победы частных команд по всему миру. Так, на ŠKODA FABIA R5 были одержаны победы на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли FIA APRC (Asia-Pacific Rally Championship), чемпионате по ралли Южной Америки FIA CODASUR (South American Rally Championship), чемпионате по ралли Африки FIA ARC (African Rally Championship) и еще на 17 национальных чемпионатах.

На конец прошлого года клиентам ŠKODA Motorsport по всему миру были переданы 252 экземпляра ŠKODA FABIA R5, причем 80 единиц – только за 2018 год. В 2019 году заводская команда ŠKODA Motorsport выставит два автомобиля на некоторых этапах чемпионата мира по ралли FIA WRC. Финские юниоры пилот Калле Рованпера (Kalle Rovanperä) и его штурман Йонне Халттунен (Jonne Halttunen) будут выступать на новом чемпионате WRC 2 Pro. Действующие чемпионы мира WRC 2 Ян Копецки (Jan Kopecký) и Павел Дреслер (Pavel Dresler) также будут участвовать в некоторых гонках чемпионата. Кроме того, они постараются защитить титул на национальном чемпионате по ралли в Чехии.

Календарь чемпионата мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship (WRC 2 Pro)

Гонка Дата Монте-Карло 24/01/–27/01/2019

Швеция 14/02/–17/02/2019

Мексика 07/03/–10/03/2019

Франция 28/03/–31/03/2019

Аргентина 25/04/–28/04/2019

Чили 09/05/–12/05/2019

Португалия 30/05/–02/06/2019

Италия 13/06/–16/06/2019

Финляндия 01/08/–04/08/2019

Германия 22/08/–25/08/2019

Турция 12/09/–15/09/2019

Великобритания 03/10/–06/10/2019

Испания 24/10/–27/10/2019

Австралия 14/11/–17/11/2019