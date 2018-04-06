Калужский завод Volkswagen стул лучшим предприятием марки в мире 11

Завод Volkswagen в Калуге продемонстрировал лучшие показатели эффективности среди заводов марки в мире и удостоился награды Transformer of the Year за достижения в 2017 году.

Критериями для выбора победителя стали результаты завода в рамках реализации производственной стратегии марки Volkswagen.

Стратегия TRANSFORM.FACTORY+ нацелена на развитие качества производственных и логистических процессов и направлена на увеличение производительности и повышение конкурентоспособности продукции завода. Для определения победителя все заводы были оценены по показателям эффективности, а также по степени успешности реализации целей стратегии. TRANSFORM.FACTORY+ призвана стимулировать комплексное улучшение производства по 11 параметрам, среди которых – продуктивность, качество, эффективность команды, экологичность и многое другое. Завод Volkswagen Group Rus в Калуге смог стать лучшим благодаря впечатляющим результатам по таким показателям, как повышение производительности труда, оптимизация производственных и логистических затрат, снижение экологической загрузки, оптимальное использование инвестиций.

Благодаря оптимизации производственных процессов время, затрачиваемое на производство одного автомобиля, уменьшилось на 17%. Помимо этого, заводу удалось значительно улучшить целевые количественные показатели по отходам на захоронение в расчете на один произведенный автомобиль и оптимизировать использование энергетических ресурсов, что положительно сказалось на общем показателе экологической стратегии Think Blue Factory по итогам 2017 года.

Д-р Оливер Грюнберг, директор завода Volkswagen Group Rus и заместитель генерального директора Volkswagen Group Rus, отметил: «Награда Transformer of the Year – это заслуженное признание успехов нашей команды и важный шаг на пути к реализации новых амбициозных целей, стоящих перед нами. Завод Volkswagen Group Rus стал самым успешным из 18 производственных площадок по всему миру благодаря грамотному планированию и адаптации к растущему внутреннему и глобальному рыночному спросу». Ранее награды два года подряд удостаивался завод Volkswagen de Mexico в Пуэбле, Мексика.

В 2017 году с конвейера калужского завода Volkswagen Group Rus сошло 118 500 автомобилей (+7,7% по сравнению с показателем прошлого года). Год ознаменовался сразу несколькими историческими вехами – производством 400-тысячного Volkswagen Polo, 100-тысячного ŠKODA RAPID, а также 200-тысячного двигателя 1.6 MPI серии ЕА211 с момента запуска завода по производству двигателей. Более того, прошлый год стал юбилейным: ровно десять лет назад началась история российского производства концерна Volkswagen.

Кубок Transformer of the Year присуждается в рамках реализации производственной стратегии TRANSFORM.FACTORY+, которая является частью долгосрочной стратегии TRANSFORM 2025+. В соответствии с последней в марке Volkswagen происходят фундаментальные преобразования, которые обозначают план на ближайшее десятилетие и последующие годы. В центре внимания – укрепление позиций марки в регионах и сегментах рынка, а также значительное повышение эффективности и производительности деятельности.