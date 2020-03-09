Число россиянок, желающих работать водителями, выросло в 6,5 раз

Возросшее количество женщин-водителей зафиксировали и сервисы по заказу такси. В Яндекс.Такси изданию рассказали, что за последние полгода число женщин за рулем выросло в сервисе почти на треть.

В сервисах по поиску работу отметили в целом тенденцию на все большую популярность традиционно “мужских” профессий среди женщин. К примеру, число резюме от женщин-кузнецов выросло с четырех в 2017 году до 18 в 2020-м, а количество женщин-слесарей, которые разместили свои резюме на портале, выросло с 91 в 2017 году до 1263 к 2020 году. При этом данных о динамике количества резюме от соискателей-мужчин издание не приводит.

В прошлом году Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном – порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин таких профессий, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Также заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки.

По материалам ТАСС.