Число россиянок, желающих работать водителями, выросло в 6,5 раз

Как сообщает газета “Известия“, с 2017 года количество резюме от женщин, претендующих на работу водителями автотранспорта, увеличилось с 7 тыс. до 45 тыс. При этом, по данным сервиса по поиску работы HeadHunter, которые приводит газета, только в Москве за последние два года число резюме таких соискательниц выросло почти в два раза – с 460 в январе 2018 года до 829 в январе 2020 года.
Возросшее количество женщин-водителей зафиксировали и сервисы по заказу такси. В Яндекс.Такси изданию рассказали, что за последние полгода число женщин за рулем выросло в сервисе почти на треть.
В сервисах по поиску работу отметили в целом тенденцию на все большую популярность традиционно “мужских” профессий среди женщин. К примеру, число резюме от женщин-кузнецов выросло с четырех в 2017 году до 18 в 2020-м, а количество женщин-слесарей, которые разместили свои резюме на портале, выросло с 91 в 2017 году до 1263 к 2020 году. При этом данных о динамике количества резюме от соискателей-мужчин издание не приводит.
В прошлом году Минтруд утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном – порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин таких профессий, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Артем Геодакян/ТАСС
Также заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки.
По материалам ТАСС.
C 2014 года www.amsrus.ru
Девушка на рекламном фото грубо нарушает ПДД.
Only registered users can comment.