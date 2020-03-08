ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada ЗАЗ

Машины выпускают в рамках аудита качества. Серийного призводства пока не будет

Groupe Renault в числе других потенциальных партнеров проводит аудит автопроизводства Запорожского автомобилестроительного завода. Аудит предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей, сообщил запорожскому изданию 061.ua пресс-секретарь Корпорации “Укравто” Дмитрий Скляренко.

По его словам, автомобили поступают к дилерам, но пока о серийном производстве речь не идет.

“Как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили бы сказать о запуске производства, пока нет”, – подчеркнул он.

Издание отмечает, что в некоторых СМИ появилась информация о выпуске на заводе трех моделей: Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus.

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault.

ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе. В 2019 году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса.

Российский АвтоВаз входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в 2016 году.

По материалам LIGA.