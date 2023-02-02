Музей Транспорта Москвы выпустил эпизод подкаста «Машина времени»: «Мозг и транспорт»

Музей Транспорта Москвы выпустил шестой эпизод подкаста «Машина времени» Темой разговора стало устройство человеческого мозга и его реакция во время вождения транспортного средства. Спикером выступил нейроученый из Рейкьявикского университета Антон Лукашевич. В этом выпуске вы узнаете: \tКак подготовиться к длительной поездке за рулем? \tВлияет ли возраст на навык вождения? \tРаботает ли мозг иначе, когда мы ведем мотоцикл или самокат? \tЧто будет с мозгом, если мы делегируем вождение искусственному интеллекту? Ведущий подкаста — экскурсовод музея Антон Гурков. Вместе с приглашенными гостями Антон обсуждает управление городским и личным транспортом искусственным интеллектом, модернизацию городской среды под нужды беспилотного транспорта и переменах, которые нас в связи с этим ждут, историю движения «Самавто» и многое другое. Подкаст «Машина времени» приурочен к открытию новой выставки Музея Транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Вчера. Сегодня. Послезавтра» — будущая экспозиция предложит оценить перспективные идеи и транспортные решения, которые повлияли и повлияют на нашу жизнь в будущем. Изменения, которые помогают сделать хорошей привычкой постоянное стремление к лучшей, более комфортной жизни. В рамках подкаста мы говорим о транспорте с точки зрения разных направлений и дисциплин. Приглашаем различных экспертов — ученых, историков, футурологов, архитекторов и предпринимателей, чтобы поговорить о настоящем, прошлом и будущем транспортной индустрии во всех ее проявлениях. Прослушать новый выпуск и ознакомиться с другими интересными эпизодами можно на сайте музея: https://mtmuseum.com/portik. Также интересные подкасты музея на тему истории транспорта и трансфоортной архитектуры можно найти в разделе «Коллекция». «Музей Транспорта Москвы изучает транспорт города во всех его проявлениях. Внутри институции мы постоянно исследуем новые форматы взаимодействия, которые позволят аудитории погрузиться глубже во вселенную транспорта. Аудиальный формат сегодня дает возможность получить доступ к информации дистанционно, а это значит, что Музей Транспорта Москвы остается на связи в комфортное для аудитории время», – делится директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.