Музей Транспорта Москвы выпустил эпизод подкаста «Машина времени»: «Мозг и транспорт»

Музей Транспорта Москвы выпустил шестой эпизод подкаста «Машина времени»

Темой разговора стало устройство человеческого мозга и его реакция во время вождения транспортного средства. Спикером выступил нейроученый из Рейкьявикского университета Антон Лукашевич.

В этом выпуске вы узнаете:

Как подготовиться к длительной поездке за рулем?

Влияет ли возраст на навык вождения?

Работает ли мозг иначе, когда мы ведем мотоцикл или самокат?

Что будет с мозгом, если мы делегируем вождение искусственному интеллекту?

Ведущий подкаста — экскурсовод музея Антон Гурков. Вместе с приглашенными гостями Антон обсуждает управление городским и личным транспортом искусственным интеллектом, модернизацию городской среды под нужды беспилотного транспорта и переменах, которые нас в связи с этим ждут, историю движения «Самавто» и многое другое.

Подкаст «Машина времени» приурочен к открытию новой выставки Музея Транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Вчера. Сегодня. Послезавтра» — будущая экспозиция предложит оценить перспективные идеи и транспортные решения, которые повлияли и повлияют на нашу жизнь в будущем. Изменения, которые помогают сделать хорошей привычкой постоянное стремление к лучшей, более комфортной жизни. В рамках подкаста мы говорим о транспорте с точки зрения разных направлений и дисциплин. Приглашаем различных экспертов — ученых, историков, футурологов, архитекторов и предпринимателей, чтобы поговорить о настоящем, прошлом и будущем транспортной индустрии во всех ее проявлениях.

Прослушать новый выпуск и ознакомиться с другими интересными эпизодами можно на сайте музея: https://mtmuseum.com/portik.

Также интересные подкасты музея на тему истории транспорта и трансфоортной архитектуры можно найти в разделе «Коллекция».