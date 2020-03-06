Volvo представляет программу «Гарантированная поддержка Volvo» для оригинальных запасных частей

Volvo Car Russia сообщает о том, что с января 2020 года начала действовать новая программа «Гарантированная поддержка Volvo» для запасных частей, приобретаемых и устанавливаемых у официальных дилеров Volvo на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан

Программа является собственной уникальной разработкой Volvo Cars обеспечивающей клиентам дополнительную уверенность и возможность избежать непредвиденных затрат при эксплуатации автомобиля. Гарантированная поддержка предоставляется как клиентам — физическим лицам, так и корпоративным клиентам.

Приобретая и устанавливая оригинальную запасную часть, попадающую под действие Программы, у официального дилера, клиент получает дополнительную гарантированную поддержку, предусматривающую безвозмездную замену или ремонт детали в случае ее выхода из строя по причине производственного брака либо дефекта материала. Действие дополнительного обязательства начинается с момента истечения 12-месячного гарантийного срока, установленного производителем на данную запасную часть, и продолжается в течение 10 лет с момента ее приобретения и установки у официального дилера. Дополнительное обязательство прекращает действовать досрочно при продаже автомобиля другому лицу (смене владельца).

Программа гарантированной поддержки распространяется только на оригинальные запасные части, приобретенные и установленные в мастерской официального дилера Volvo. От клиента потребуется предъявление документов, подтверждающих факт такой покупки и выполнения работ (заказ-наряд, кассовый или товарный чек, свидетельство о регистрации автомобиля). Приобретенные в рамках Программы запасные части покрываются условиями гарантированной поддержки у любого дилера на территории трех стран, в которых действует данная программа.

Павел Воробьев (Директор развития бизнеса и специальных проектов) прокомментировал:

«Мы уверены в качестве Volvo и поэтому предложили новую программу гарантированной поддержки, которая существенно отличается от обычных условий на рынке и наверняка придется по душе нашим клиентам. Один раз приобретая запасную часть, клиент может быть уверен, что на протяжении обычного срока владения автомобилем ему не нужно будет покупать ее вновь, даже в случае ее досрочного выхода из строя. Для владельцев автомобилей, на которые уже истек гарантийный срок, — это дополнительная возможность сохранять уверенность в технической исправности автомобиля, стимул обращаться за обслуживанием к квалифицированным и прошедшим специальную подготовку сотрудникам официальных дилерских центров. Volvo заботится о спокойствии и уверенности своих клиентов».

Полные условия программы гарантированной поддержки размещены в специальном разделе на официальном сайте Volvo Car Russia по ссылке.