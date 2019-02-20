Ян Каллум удостоился премии Icon Award на Classic Car Show в Лондоне

Главный дизайнер бренда Jaguar Ян Каллум (Ian Callum) получил престижную премию Icon Award в ходе торжественной церемонии Classic Car Show в Лондоне. Будучи одним из самых успешных автомобильных дизайнеров в мире, Каллум был удостоен этой награды за свою выдающуюся карьеру и весомый вклад в глобальную индустрию.

В ходе пятого ежегодного события London Classic Car Show состоялась торжественная выставка самых знаковых автомобилей, созданных Каллумом и во многом сформировавших его творческий почерк. Среди них был представлен полностью электрический Jaguar I-PACE и обладатель премии «Лучший автомобильный дизайн 2013 года» Jaguar F-TYPE. Также гости шоу смогли увидеть и модели других брендов, ставшие важными вехами в ранней карьере Яна.

Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar: «Это большая честь получить такую награду от London Classic Car Show и услышать столько приятных слов о моем вкладе в автомобильный дизайн. Самым невероятным для меня было увидеть столь внушительную коллекцию моих собственных работ в одном месте – такого раньше никогда не случалось».

Бас Бангиш (Bas Bungish), директор London Classic Car Show: «Присуждение Яну награды Icon Award – явление закономерное. Его невероятная карьера подарила миру одни из самых признанных и узнаваемых моделей современности, которые в будущем несомненно станут настоящей классикой».

Ян Каллум присоединился к команде Jaguar в 1999 году и впоследствии совершил настоящую революцию дизайна бренда и полностью трансформировал его эстетику.

В 2005 году Ян был удостоен звания Королевского промышленного дизайнера (Royal Designer for Industry) от Королевского общества художеств (RSA), а в 2014 году получил медаль Minerva – высшую награду от Профессионального сообщества дизайнеров. Каллум продолжает руководить командой талантливых дизайнеров в студиях Jaguar в британском Ковентри. На его счету – шесть почетных докторских степеней от университетов по всему миру.