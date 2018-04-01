Для ретроавтомобилей разработают специальный ГОСТ 11

Для ретро- и спортивных автомобилей будет принят специальный ГОСТ, рассказали в Росстандарте.

Документ позволит выработать общие правила оценки олдтаймеров, чтобы впоследствии ввести для них отличные от других участников движения госномера и правила на автодорогах.

В настоящее время вопросы оценки ретро- и спортивных автомобилей нормативно практически не урегулированы, рассказал “Ъ” заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов. «Много граждан являются фанатами такой техники, ввозят ее в страну, реставрируют, эксплуатируют, показывают на выставках, но полноценно пользоваться своими автомобилями как раритетными не могут»,— пояснил он “Ъ”.

Техрегламент о безопасности транспортных средств не распространяется на легковые авто и мотоциклы возрастом старше 30 лет «с оригинальными двигателем, кузовом и рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния», но правил оценки этой оригинальности нет. «Здесь серое поле. Одна организация считает, что конкретная 21-я “Волга” или Ford-T — раритет в оригинальном исполнении, другая называет автомобиль неоригинальным, в результате идут споры между экспертами,— поясняет Алексей Кулешов.— Стандарты могли бы эту проблему решить: идентифицировать машины по единым правилам». Он напомнил, что МВД планирует ввести специальные госномера для ретроавтомобилей: «Стандарт поможет определиться, на какие авто такие номера устанавливать».

Разработка нового ГОСТа может занять около полутора лет, пояснил господин Кулешов. Должны появиться структуры (лаборатории), способные оценить то или иное авто по требованиям нормативов, выдать документ для регистрации в ГИБДД. Отметим, еще в 2015 году Российская автомобильная федерация (РАФ) подготовила проект специальных правил регистрации олдтаймеров, направив предложения в ГИБДД и Минпромторг, но ответа не последовало.

Член комитетов кольцевых гонок и спортивной техники РАФ Михаил Бонч-Осмоловский идею поддержал. Главная проблема, по его словам, заключается в допуске ретро- и спортивных машин на дороги. «В ходе организации выставок или соревнований местные власти обычно выпускают распоряжение, легализующее появление таких авто на территории проведения мероприятия,— пояснил он “Ъ”.— Но это временное и не вполне законное решение. Формально некоторые экземпляры классических и спортивных машин не должны на дороги выезжать, ведь их тормозная система, пассивная безопасность уже не та». После выхода ГОСТа, считает господин Бонч-Осмоловский, потребуются правила ограниченного допуска олдтаймеров на дороги.

Вводить оценку аутентичности ретроавто бессмысленно, утверждает глава компании OldtimerCars и коллекционер Глеб Рачко. «Даже крупнейшие аукционные дома порой не могут определить, оригинальный перед ними автомобиль или нет,— поясняет он.— В России специалистов такого уровня почти нет». Действующий техрегламент, по его мнению, позволяет импортировать в страну и «реставрационные проекты, и восстановленные олдтаймеры». «Зачем создавать дополнительные препятствия? — отмечает эксперт.— Зачастую владельцы разбираются в своих олдтаймерах лучше любого эксперта». Зато есть проблемы с регистрацией таких авто.

«В ГИБДД сомневаются в оригинальности агрегатов, номеров, направляют владельца на экспертизу, но экспертов по классике в МВД нет,— рассказывает он.— Другая проблема — невозможность пройти техосмотр на старинной машине. Как это может сделать, например, 50-летний автомобиль без ремней безопасности и с барабанными тормозами? Легально — никак». По его мнению, нужно ввести отдельные правила ТО для олдтаймеров. В Германии, к примеру, проверка идет на соответствие требованиям, которые действовали в годы выпуска модели. «Нужны также повышенные требования к стажу вождения и навыкам водителей, которые садятся за ретроруль»,— уверен Глеб Рачко.

Другие автоэксперты, попросившие не называть их имен, увидели определенные риски в предложенной Росстандартом идее. Подготовлены поправки к техрегламенту о безопасности транспортных средств, в которых раскрыты требования к ретроавтомобилям, ГОСТ не нужен, говорит один собеседник “Ъ”. Другой опасается, что введение стандарта спровоцирует появление огромного количества псевдоцентров, которые будут зарабатывать деньги на коллекционерах, желающих получить сертификат соответствия на свой олдтаймер.