Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition

Mitsubishi объявляет о старте продаж лимитированной серии автомобилей Eclipse Cross Black Edition. Компактный кроссовер создан на базе двух комплектаций 2020 модельного года – Instyle 2WD и Ultimate 4WD – с двигателем 1,5 л

Отличительные особенности, подчеркивающие индивидуальность модели: выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Также Eclipse Cross Black Edition будет оснащён чёрными легкосплавными колесными дисками R18” и алюминиевыми накладками на педали.

Модель будет представлена в следующих цветах: чёрный, белый перламутр, красный и серый металлик.

Рекомендованные розничные цены в России: 1 920 000 рублей в комплектации Instyle и 2 266 000 рублей в комплектации Ultimate.

Производство лимитированной серии стартовало на заводе в Японии в январе 2020 года. Модель уже доступна в дилерских центрах на территории России. Количество автомобилей ограничено.