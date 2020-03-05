Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition

Отличительные особенности, подчеркивающие индивидуальность модели: выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Также Eclipse Cross Black Edition будет оснащён чёрными легкосплавными колесными дисками R18” и алюминиевыми накладками на педали.
Модель будет представлена в следующих цветах: чёрный, белый перламутр, красный и серый металлик.
Рекомендованные розничные цены в России: 1 920 000 рублей в комплектации Instyle и 2 266 000 рублей в комплектации Ultimate.
Производство лимитированной серии стартовало на заводе в Японии в январе 2020 года. Модель уже доступна в дилерских центрах на территории России. Количество автомобилей ограничено.
C 2014 года www.amsrus.ru
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