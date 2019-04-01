Полностью электрический Volvo XC40 в ближайшее время выйдет в продажу

Полностью электрический Volvo XC40 в ближайшее время выйдет в продажу
Апрель 01 13:01 2019

Уже в 2019 году в продажу поступит полностью электрический Volvo XC40

Прошлым летом в британские СМИ просочилась информация о том, что компания Volvo планирует перевести кроссовер XC40 на электротягу. На днях же изданию Automotive News Europe стало известно, что электрическая версия компактного паркетника появится уже в нынешнем году.

New Volvo XC40 - exterior

К 2025 году шведы намерены довести долю электрокаров до 50% от общего объема продаж. Ожидается, что «зеленый» XC40 появится на рынке одновременно с электромобилем Polestar 2. Модели окажутся очень близки технически, а в их основе будет лежать общая модульная платформа CMA.

Polestar 2

Технические подробности электрического Volvo XC40 пока не раскрывают, поэтому неизвестно получить ли кроссовер такую же пару электромоторов на 400 л.с. и запас хода на 500 км, как у Polestar 2.

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AMSRUS
AMSRUS

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