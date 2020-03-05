Lexus лидер рейтингов надежности в Eвропе и США

Опубликованы итоги двух авторитетных рыночных исследований, которые на протяжении многих лет проводятся на важнейших мировых рынках – американском и европейском. По результатам исследований, основанных на отзывах потребителей, Lexus в очередной раз признан лидером на двух континентах

В Европе опубликованы результаты ежегодного исследования группы Euroconsumers в области надежности автомобилей и степени удовлетворенности клиентов. Бренд Lexus возглавил рейтинг второй год подряд, причем в этот раз с рекордным результатом – 97%. В топ-10 наиболее надежных моделей в категории кроссоверы и семейные автомобили вошел Lexus NX 300h. Этот успех Lexus стал еще одним подтверждением лидерства бренда в области качества и надежности.

В США авторитетное агентство маркетинговой информации J. D. Power & Associates представило рейтинг надежности автомобилей Vehicle Dependability Study (VDS), составленный по результатам ежегодного исследования мнений реальных владельцев автомобилей со сроком эксплуатации 3 года. В категории премиальных брендов Lexus занял второе место с результатом 100 РР100, при этом улучшив свой показатель на 6 пунктов РР100 по сравнению с результатами прошлогоднего исследования. Беспрецедентный результат, оказавшийся абсолютно лучшим за всю 31-летнюю историю J.D. Power VDS, продемонстрировал элегантный бизнес-седан Lexus ES, ставший победителем как в сегменте «Премиальные автомобили», так и в абсолютном зачете с результатом 52 РР100.

Еще одним победителем рейтинга J.D. Power VDS стал престижный внедорожник Lexus GX, который признан лучшим в категории «Среднеразмерный премиальный внедорожник». Две модели бренда – RX и NX – вошли в первые тройки рейтингов в своих категориях.