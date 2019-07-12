«Лаборатория Умного Вождения» исследует аккуратность проката эксклюзивных автомобилей

Компания «Лаборатория Умного Вождения», российский разработчик телематических решений, запустила connected car проект совместно с сервисом по прокату эксклюзивных автомобилей «Moscow Dream Cars».

В рамках сотрудничества «Лаборатория Умного Вождения» оборудовала специальным connected car решением автомобили премиальных марок, которые составляют автопарк «Moscow Dream Cars». Среди автомобилей, оборудованных системой, Lamborghini Huracan Spyder, Ferrari 458, Bentley Continental, Porsche 911, Audi R8 и др.

Проект реализован для более аккуратного использования автомобилей. Основными задачами устройства являются: контроль технического состояния, мониторинг стиля вождения, дистанционное управление и обеспечение безопасности автомобилей. Более того, connected car система поможет следить за соблюдением скоростного режима водителями и контролировать, чтобы нарушения не превышали рамки допустимых.

Прежде чем оборудовать автопарк «Moscow Dream Cars», телематическая система была протестирована на Audi R8 и показала отличные результаты. После чего было принято решение дооборудовать остальные автомобили. Важным фактором также стала возможность полноценной эксплуатации устройства за рубежом, так как клиенты «Moscow Dream Cars» иногда используют прокатные автомобили для поездок за границу.