Вторая половина столетнего пути Bentley с Ноэл Томпсоном

Старейший сотрудник марки отмечает пятидесятилетие своей трудовой деятельности в Bentley Motors

Мастер отделки Ноэл Томпсон на протяжении 50 лет занимался моделями для самых выдающихся покупателей Bentley, в том числе работал над автомобилем для Ее Величества Королевы

В год столетнего юбилея Bentley Ноэл Томпсон может утверждать, что вторая половина столетнего пути Bentley проходила у него на глазах

В этом месяце компания Bentley празднует 50-летнюю годовщину работы своего самого давнего сотрудника. Ноэл Томпсон (Noel Thompson), мастер отделки завода Bentley Motors в Крю, начал работать на ведущего мирового производителя роскошных автомобилей 1 сентября 1969 года, в возрасте 16 лет

В то время Ноэл был одним из 60 учеников, пришедших в заводской цех, где, прежде чем стать специалистом по оформлению салона, провел 12 месяцев, поочередно обучаясь в различных подразделениях, преимущественно инженерным дисциплинам. Превосходная схема профессионального обучения, гарантирующая последующую востребованность, используется для подготовки высококвалифицированных мастеров и сегодня.

Ноэлу Томпсону посчастливилось на протяжении 22 лет трудиться на заводе одновременно со своим отцом, который работал мастером по покраске автомобилей почти 40 лет, до 1991 года. Бабушка Ноэла тоже работала здесь во время Второй мировой войны.

Когда Ноэл пришел в Bentley в 1969 году, компания была совершенно другой: «Когда я только начинал работать, завод был несколько консервативным. Мы перемещали автомобили по производственной линии вручную, на опорах. Тогда здесь были голые бетонные полы, а оставшиеся с 1940-х годов бомбоубежища использовались как склады. Мы производили всего около 1800 автомобилей в год, ассортимент был представлен небольшим количеством моделей».

Концерн Volkswagen приобрел Bentley в 1998 году, и Ноэл с одобрением отмечает позитивные изменения: «Помещения стали светлыми и современными, завод был оснащен автоматизированными линиями и сейчас мало напоминает предприятие, на котором я начинал работать. На самом деле все составляющие изменились к лучшему – больше моделей, больше дилеров, более эффективное взаимодействие с клиентами. Сейчас каждый день люди со всех уголков мира приезжают, чтобы своими глазами увидеть легендарное производство».

Для Ноэла общение с гостями завода всегда было одним из любимых занятий. Признавая его непревзойденное мастерство и коммуникативные навыки, компания каждый год поручает Ноэлу отправляться в разные страны мира, чтобы представлять бренд на международных выставках и мероприятиях и демонстрировать искусство создания великолепных интерьеров автомобилей Bentley. Он был почетным гостем британских посольств и консульств по всему миру и смог заворожить своим мастерством высокопоставленную аудиторию, знакомя огромное количество людей с традициями британского искусства ручного труда.

За время своей карьеры Ноэл помнит множество моментов, которыми он может гордиться, но особенно памятными стали четыре дня, проведенные в Букингемском дворце, где он встречался с ее величеством Королевой и другими членами Королевской семьи.

Ноэл Томпсон отмечает: «Я был невероятно счастлив: в наши дни немногие могут похвастаться одной работой на всю жизнь. И у меня есть возможность встречаться с новыми людьми из разных социальных групп и делиться с ними тем, что мы делаем».

Завод Bentley Motors

Ноэл Томпсон почти каждый день встречается с посетителями завода Bentley. Выдающиеся владельцы автомобилей марки, в том числе VIP-клиенты, приезжают со всего света, чтобы посмотреть на всемирно известное производство Bentley.

Хотя подобные мероприятия традиционно являются эксклюзивной прерогативой клиентов Bentley, обзорные экскурсии по заводу на определенных условиях также доступны и другим поклонникам автомобилестроения.

Ремесло мастера отделки

Эквивалентом понятию «обивка» является термин «coach-trimming» («отделка интерьера»), который использовался задолго до создания даже самой компании Bentley Motors. Ноэл Томпсон является высококвалифицированным мастером по отделке, а его команда, вероятно, одна из лучших в мире. Несмотря на то, что Ноэл специализируется на оформлении рулевых колес, он обладает навыком отделки и некоторых других частей салона автомобиля. Его работа заключается в пробивке перфорированных строчек в мягком куске коже, который потом прошивается полностью вручную.

Известно, что Ноэл использует столовую вилку, проверяя равномерность расположения швов на каждом созданном им уникальном рулевом колесе.

Однажды он сказал: «Если это работает, пусть работает. Зачем делать обивку рулевого колеса по-другому?» Ноэл заявляет, что прошил больше строчек, чем кто-либо в Bentley.

Профессиональное обучение

Каждый год Bentley открывает двери своей штаб-квартиры в Крю почти для 50 новых стажеров и прилагает множество усилий, чтобы набрать, обучить и подготовить будущее поколение экспертов. Стажеры Bentley получают возможность работать рядом с людьми, имеющими за спиной десятки лет опыта. Обучающие программы доступны во всех сферах производства и инженерного дела, а также в сфере продаж и маркетинга, управления персоналом, закупками и финансами.