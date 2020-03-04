Гонщики команды Nissan e.dams финишировали в первой десятке на этапе Формула Е в Марракеше

В ходе напряженного финального круга гонки чемпионата ABB FIA Formula E в Марракеше гонщик команды Nissan e . dams Себастьян Буэми ( Sebastien Buemi ) сумел пробиться в первую тройку

На финишной линии швейцарский гонщик на болиде под №23 был четвертым, всего на две десятых отстав от третьего места. И это при том, что стартовал он шестым. Британский гонщик Оливер Роуленд (Oliver Rowland), выступающий под №22, также вошел в первую десятку, заняв по итогам гонки девятое место. Команда Nissane.dams набрала 14 очков и заняла четвертое место в общем зачете среди 12 команд.

«У нас хорошая история выступлений на трассе International Automobile Moulay El Hassan, – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan по автоспорту. – Сегодняшнее, четвертое подряд попадание Себа в Суперпоул говорит, что наш базовый темп хорош. Мы постарались собрать все элементы успеха вместе, чтобы вторую гонку подряд набрать хорошие командные очки. Полученный сегодня результат нас вполне удовлетворил».

Компания Nissan использует Формулу Е для демонстрации мощностных и динамических показателей своих электромобильных технологий, а также концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды Nissan на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

«Себастьян сегодня был близок к третьему месту. Кроме того, мы стали одной из всего двух команд, оба гонщика которых финишировали в первой десятке. Это очень позитивный результат, – говорит Грегори Дрио (Gregory Driot), руководитель команды Nissan e.dams. – Если смотреть вперед на наше дальнейшее участие в чемпионате, то могу сказать, что мы движемся в правильном направлении, ведь мы стабильно набираем очки и показываем хорошие результаты в квалификациях».

1 марта, команда Nissan e.dams приняла участие в тестовой сессии для гонщиков. Тест-пилот (и по совместительству резервный гонщик) команды Мицунори Такабоси (Mitsunori Takaboshi), а также гонщик-симулятор Ян Марденборо (Jann Mardenborough) тестировали автомобиль Формулы Е. Последние несколько дней они тренировались на симуляторе на заводе команды во французском Ле-Мане.

Цитаты гонщиков

Себастьян Буэми:

«В конце гонки у меня оставалось достаточно энергии, и я думаю, что если бы я раньше догнал лидирующую группу, то смог бы завоевать еще один подиум. Мы близки к лидерам по темпу, поэтому скоро будем полностью конкурентоспособны, нужно лишь провести некоторую дополнительную работу».

Оливер Роуленд: