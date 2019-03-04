Audi Россия объявляет старт приема заказов на дизельную модификацию абсолютно нового Audi Q8

Дизельная модификация полноразмерного купе-кроссовера Audi Q8 предлагается к бронированию

Audi Россия объявляет старт приема заказов на новую дизельную модификацию полноразмерного купе-кроссовера Audi Q8. Безупречный Audi Q8 оснащен высокопроизводительным экономичным дизельным двигателем 3.0 TDI (249 л. с.) с системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Уже в базе флагман семейства Q предлагается с широким набором передового оборудования, отвечающего за комфорт и безопасность.

Флагманский кроссовер Audi Q8 доступен с новым дизельным двигателем 3.0 TDI с прогрессивной системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Высокоэффективный двигатель 3.0 TDI развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента, обеспечивая впечатляющую динамику. На преодоление отметки 100 км/ч флагманскому купе-кроссоверу требуется всего 7,0 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч.

Впечатляющая динамика и по-спортивному точная управляемость

Автомобиль уже в стандартном исполнении оснащен фирменной системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Механический центральный дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в пропорции 40:60. При необходимости тяга перераспределяется на ось с лучшим сцеплением с дорогой.

Дорожный просвет в 210 мм, короткие свесы и система помощи при спуске с горы наделяют Audi Q8 впечатляющим внедорожным потенциалом. Кроме того, Audi предлагает опциональную адаптивную пневмоподвеску с функцией регулировки жесткости амортизаторов, для которой можно выбрать комфортные или спортивные настройки. В качестве опции клиентам также доступна адаптивная пневматическая подвеска S line, которая в зависимости от дорожной ситуации и предпочтений водителя способна изменять клиренс автомобиля в пределах 90 миллиметров. Кроме того, опционально покупателям доступна управляемая задняя подвеска, улучшающая маневренность и управляемость.

Экспрессивный дизайн и невероятная вместительность

Фирменная решетка радиатора Singleframe безупречного Audi Q8 – яркая отличительная черта всех новых моделей семейства Q. Мощная восьмиугольная решетка радиатора с вертикальными ламелями в сочетании с выступающим спойлером и воздухозаборниками подчеркивают динамичный облик нового флагманского кроссовера. Купеобразная линия крыши плавно переходит в изящно скошенные задние стойки и заканчивается длинным спойлером на крыше. Крупные линии и мускулистые грани подчеркивают особую динамику постоянного полного привода. Уже в стандартном исполнении на новый Audi Q8 устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные колеса дизайна «5 рукавов». Для придания автомобилю еще более яркого и запоминающегося облика бамперы и радиаторная решетка могут быть окрашены в контрастные цвета.

Флагман линейки Q обладает просторным салоном и превосходит своих основных конкурентов по таким параметрам, как длина салона и высота от сидений до крыши. Задний ряд сидений в качестве опции может иметь продольную регулировку. Объем багажного отделения с электроприводом составляет 1 755 литров со сложенными сиденьями.

Инновационное оборудование в классе полноразмерных кроссоверов

Покупателям нового Audi Q8 предлагается широкий выбор базового оборудования. Так, в список стандартного оснащения салона включены передние сиденья с электрической регулировкой (включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела), декоративные вставки с лакированным «алмазным» покрытием серебристого цвета Silver Grey, многофункциональный кожаный руль с расширенными функциями управления, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response и многое другое.

В список стандартного оснащения нового Audi Q8 также входят:

Система выбора режимов движения Audi drive select

Ассистент предотвращения самопроизвольного движения

Система старт/стоп

Подвеска с системой регулирования жесткости амортизаторов

Индикатор падения давления в шинах

Светодиодная оптика – фары головного света, задние фонари, дневные ходовые огни, указатели поворотов, фонари заднего хода

Электрорегулировка передних сидений

Многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы»

Элементы бамперов, окрашенные в матовый цвет anthracite

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира

MMI Radio plus с MMI touch response и Audi sound system

Парковочный ассистент с датчиками сзади

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости

Электропривод двери багажника и многое другое.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают прогрессивные системы активной и пассивной безопасности, среди которых парковочный ассистент с датчиками сзади, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и другие. Опционально для нового Audi Q8 доступны адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения с функцией аварийной остановки, пакеты безопасности «Путешествие» и «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и прочее.

Широкие возможности индивидуализации

Новый Audi Q8 предлагается в трех линиях оснащения с расширенным списком оборудования – Advance, Sport и Design. Клиенты по достоинству оценят эксклюзивное предложение Audi – четыре варианта опциональной отделки кожей, а также множество дополнительных опций, среди которых:

Светодиодные фары головного света HD Matrix LED

Панорамная крыша

Комфортные передние сиденья с индивидуальной настройкой контура, обогревом, вентиляцией и функцией массажа

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона

Навигационная система MMI Navigation plus

Высококачественная акустическая система Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием

Отделение для мобильного телефона Audi phone box

Система автоматической парковки

Проекционный дисплей

Автодоводчик дверей

Пакет контурного освещения салона и многое другое.

Флагманский кроссовер Audi Q8 45 TDI доступен для заказа по цене от 4 990 000 рублей