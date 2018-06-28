Daimler назначил нового руководителя Smart 6

Руководство Daimler назвал0 новую главу марки Smart.

Ей стала Катрин Абт, которая входит в совет правления концерна c 1999 года и ранее отвечала за продажи марки Mercedes-Benz.

Как сообщает портал Autostat.ru , Абт сменит на посту Анетт Винклер, возглавлявшую Smart последние восемь лет. Она пробудет на позиции главы марки до 30 сентября 2018 года, а затем займет руководящую должность в южноафриканском подразделении компании.

Ранее стало известно, что Daimler намерен инвестировать в предприятие Smart во французском Амбахе 500 млн евро. Эта сумма пойдет на модернизацию завода, где, в том числе, наладят выпуск компактного электрокара Mercedes-Benz EQA. Продажи нового электрического хэтчбека, который станет первым представителем «зеленого» суббренда EQ, стартуют в 2020 году.

Новинка будет призвана составить конкуренцию BMW i3. К 2025 году семейство электрокаров Mercedes-Benz включит до 10 моделей. Предполагается, что к этому сроку на электрокары придется от 15% до 25% от всех продаж немецкой марки.