Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка

Хавейл Мотор Рус планирует представить в России новый кроссовер Haval F7 в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium.

Новая модель предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий, высокого уровня комфорта и безопасности, делающее автомобиль привлекательным в массовом сегменте SUV.

На российском рынке Haval F7 будет представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом – с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа и управлением при помощи электронного джойстика (fly-by-wire), а также при помощи подрулевых лепестков.

Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним и полным приводом. Все автомобили с двигателем 1,5 л и переднеприводные версии 2,0 л имеют систему выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный/Снег). Полноприводные автомобили с двигателем 2,0 л будут оснащаться системой выбора режимов движения Terrain Response с дополнительными режимами «Грязь» и «Песок».

На российском рынке кроссовер Haval F7 будет предлагаться в четырех вариантах окраски «металлик» – белой (благородный агат), черной (антрацит), серой (платиновый ион) и синей (аквамарин)– вне зависимости от комплектации. Штатно устанавливаются легкосплавные колесные диски размерности 17” с шинами 225/65R17, в качестве опции клиент имеет возможность выбрать легкосплавные диски 19” (размерность шин – 225/55).