На предпремьерном показе фильма «Терминатор: Темные судьбы», состоялась презентация лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport

В московском кинотеатре «Горизонт», расположенном на Комсомольском проспекте, состоялась презентация лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам фильма “Терминатор: Темные судьбы”

Гости вечера имели возможность не только увидеть новую модель, но и стать одними из первых в России, кто увидел долгожданное продолжение знаменитой франшизы о смертельной битве роботов и людей. Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800) возвращаются к своим легендарным героям в фантастическом боевике “Терминатор: Темные судьбы” от режиссера Тима Миллера («Дэдпул») и продюсеров-визионеров Джеймса Кэмерона и Дэвида Эллисона. Действие новой ленты будет происходить после событий, о которых рассказывал фильм “Терминатор 2: Судный день”.

В широкий прокат в России лента выходит с 31 октября 2019 года.

Лимитированная серия сделана на базе комплектации Instyle с дизельным двигателем объемом 2,4 л и системой полного привода Super Select II. Отличительные особенности, подчеркивающие индивидуальность модели: логотип лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив переднего пассажирского сидения, а так же название модели на капоте, специальные накладки под передним и задним бампером, подчеркивающие внедорожный характер, расширители колесных арок и накладки на двери в цвет кузова, хромированный наконечник на выхлопной трубе, спойлер на крышке багажника.

Модель будет представлена только в черном цвете с эффектом металлик и эксклюзивными черными дисками диаметром 18”, которые ранее не были доступны на российском рынке.

Рекомендуемая розничная цена лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport по мотивам фильма “Терминатор: Темные судьбы” – 3 016 000 рублей. Модель уже в продаже во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors. Количество автомобилей ограничено.