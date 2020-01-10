Второй хет-трик “КАМАЗ-мастер” на ралли-марафоне “Дакар-2020”

Пятый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Эль-Ула – Хаиль

Пустыни с большим количеством песка и дюн ждут участников мотоциклетного и автомобильного зачетов впереди, а пока сотням спортсменов приходилось преодолевать горные участки Аравийского полуострова с множеством камней на пути. Многие пилоты и штурманы в своих комментариях после финиша вчерашнего этапа недоумевали: зачем этот триал на последних десятках километров, когда едва разгоняешься выше 30-40 км/ч, чтобы хоть как-то преодолеть огромные валуны, вросшие в песок, и не порезать колеса об острые камни.

Однако это “Дакар”, который, чтобы быть на финише, необходимо проехать от и до. Невзирая на все трудности, которые встречаются на пути из точки А в точку Б. И на верхних ступенях пьедестала окажется тот, кто справится со всеми задачами, подготовленными организаторами 42-го издания международного ралли-марафона. А о сложном маршруте и коварных условиях гонки говорит тот факт, что после трети “Дакара” в деле остались только 33 грузовых экипажа из 46.

“Рад, что организаторы нашли новую местность на нашей планете и смогли перенести тот дух “Дакара”, к которому мы все привыкли и который знаем. Здесь сложная трасса и трудная местность, но очень интересная. Самое главное, что у всех участников горит огонек в глазах, это радует. Основные четыре трудности в гонке – навигация, большое количество порезов шин, плохая видимость из-за сильной пыли, а также дюны, которые начнутся в четверг”, – сказал руководитель команды “КАМАЗ-мастер”, семикратный победитель “Дакара” Владимир Чагин после четвертого этапа.

Сегодня караван ралли должен преодолеть 353 км спецучастка по направлению на восток. 40% дистанции – дюны, еще 21% – пески. Но все это во второй половине маршрута, который начнется со скоростного участка, пересекающего каменистые поверхности. Конечной точкой на карте пятого спортивного дня станет город Хаиль. Здесь, в месте с населением более 600 тысяч человек, с 2006 года проводится ежегодный Хаильский международный фестиваль ралли (в 2008-м он получил одобрение Международной автомобильной федерации). Нынешний участник Язид Аль-Раджи, представляющий Саудовскую Аравию, неоднократно побеждал в этой гонке, как и катарец Нассер Аль-Аттия.

После успешной для команды “КАМАЗ-мастер” среды, когда три российских экипажа оказались на первых трех строчках финишного протокола, Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников ушли на старт плотной группой с разницей в две минуты друг от друга. Такая стартовка помогает не только держать высокий темп каждому участнику гонки, но придерживаться командной стратегии и подстраховывать друг друга в случае непредвиденных ситуаций.

Именно такая ситуация произошла с Эдуардом Николаевым на 165 км: грузовик пятикратного победителя “Дакара” встал из-за проблем с двигателем. Рассчитывать в ремонте челнинский экипаж мог только на себя, ведь стартовал он на 10 с половиной минут позже Дмитрия Сотникова, а это значит, что партнеры по команде никак не могли помочь Николаеву. На момент публикации российский экипаж продолжал ремонтные работы.

Не повезло в четверг и другим знаменитым гонщикам. Завоевавший в 2017 году “Золотого бедуина” мотоциклист Сэм Сандерленд завершил свое выступление после падения: англичанин получил травмы спины и левого плеча.

Вернемся к грузовому зачету. На отметке 152 км большая часть участников шла в плотной группе – от лидера Антона Шибалова 19-й экипаж отделяли всего 20 минут. Все изменилось через 100 км, когда курс пролегал через дюны с их отвесными спусками. Преодоление таких опасных участков – испытание не только для техники, но и членов экипажей. Важно не только выбрать оптимальную скорость, но и угол, чтобы не “посадить” машину и не получить травм. Тройка КАМАЗов прошла дюнную секцию успешно, увеличив свой отрыв от преследователей. А победителем гоночного дня стал Дмитрий Сотников (4 часа 12 минут 4 секунды).

Дмитрий Сотников, пилот экипажа №501: “Сегодня у нас всё в порядке. Стартовали после Антона и Андрея. Из-за мотоциклистов было сложно ехать быстро. Дюны с крутыми спусками. Местами чем-то напоминали Астрахань. Чистых дюн не было, а трасса вышла убойная, рабочая. Местами песок мягкий, а где-то жесткий сырой внутри. Опасно было идти на косогоре, где машину начинало сносить”.

Антон Шибалов уступил 3 минуты 6 секунд, Андрей Каргинов замкнул тройку (+3:15). Есть второй российский хет-трик за два дня! Четвертое время показал белорус Сергей Вязович (16:30). Стабильно идет чех Алеш Лопрайс, ставший пятым. На шестой строчке – голландец Мартин ван ден Бринк, показавший свой лучший результат на “Дакаре-2020”.

Андрей Каргинов, пилот экипажа №511: “Сложный спецучасток. Буквально перед финишем первой части этапа задели заднее правое колесо: был сильный прокол, с которым справлялась подкачка. Учитывая, что за замену в зоне нейтрализации полагается большой штраф, не стали менять его. Приняли решение ехать на подкачке, но по ходу движения она перестала справляться, воздух стал уходить из пневмосистемы, тормоза местами начали пропадать. Понимали, что на остановке потеряем 6-7 минут, поэтому поехали дальше, что оправдало наш план. Было много спусков, отвесная скала буквально. На дюнах были очень жесткие тычки”.

Генеральную классификацию по-прежнему возглавляет экипаж Андрея Каргинова. А на второе место переместился Антон Шибалов. Теперь камазовцы опережают Сергея Вязовича на 24 и 9 минут соответственно. Дмитрий Сотников поднялся на седьмую строчку.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516: “Сегодня гораздо меньше камней, больше песчаных дорог. Были крутые спуски, о чем предупреждали организаторы. Местами, такое ощущение, они были под 90 градусов. Старались преодолевать их аккуратно. Пески были вязкими, но дальше будет сложнее. Колеса справляются, едем дальше”.

Сергей Вязович, пилот экипажа №503 (“МАЗ-СПОРТавто”): “Первую часть ехали аккуратно, проигрывали немного. Второй участок двигались уже в гордом одиночестве, КАМАЗы были впереди. Долго не могли найти свой темп. Сегодня трасса была совершенно другой, а у нас мягковато была настроена подвеска. Последние километров 50 проехали хорошим темпом. Проколов не было, в навигации тоже проблем нет. Видели Януса ван Кастерена, он менял колесо, Герт Хузник тоже менял колесо, но в зоне нейтрализации. Мы его предупредили, что так делать не стоит. Было много опасных непрописанных спусков, это удивило”.

В пятницу участников “Дакара-2020” ожидает смешанный старт шестого этапа по маршруту Хаиль – Эр-Рияд. Путь в столицу Саудовской Аравии – самый протяженный с начала гонки: 830 км, в том числе 477 км спецучастка. Экипажи ждет кардинальная смена пейзажа – быстрые трассы сменятся на песчаное бездорожье курсом на юго-восток. Долгожданный день отдыха все ближе.

Грузовой зачет. Результаты 5-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 04:12:04 00:00:00 2 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 04:15:10 00:03:06 3 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 04:15:19 00:03:15 4 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 04:28:34 00:16:30 5 502 Ales LOPRAIS PRAGA 04:35:42 00:23:38 6 506 Martin VAN DEN BRINK RENAULT 04:46:35 00:34:21 7 521 Patrice GARROUSTE TATRA 04:48:32 00:36:28 8 504 Martin MACIK IVECO 04:54:33 00:42:29 9 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 04:57:34 00:45:30 10 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 04:58:49 00:46:45 … 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 5-го этапа. Топ-10