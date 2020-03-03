Доступные предложения при покупке Нивы

В марте «Джи Эм-АВТОВАЗ» предлагает дополнительную скидку при покупке внедорожника НИВА в размере 20 000 рублей

При совмещении скидки с льготными условиями программ «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» покупатель может получить суммарную выгоду до 112 000 рублей. А на все комплектации внедорожника NIVA 2019 года выпуска, продолжает действовать скидка в 50 000 рублей.

Вместе с этим клиенты могут воспользоваться кредитными предложениями «НИВА за 2 500 рублей в месяц» и «НИВА за 82 рубля в день», реализуемыми совместно с банком-партнером «Совкомбанк». Эти программы позволяют клиентам выбирать приемлемые для них условия, размер первоначального взноса и кредитную ставку.

В программах участвуют все официальные дилеры «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации. Подробнее с условиями можно познакомиться по ссылке.

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