Volkswagen представляет цифровой шоу-рум «Элвис-Моторс»

В Саратове открылся новый дилерский центр Volkswagen «Элвис-Моторс» в формате Digital Showroom

Дилерский центр «Элвис-Моторс» общей площадью 1209.4 м2 осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию.



В шоу-руме площадью 542 м2 использованы самые передовые решения. Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет

клиентам большую гибкость. В дилерском центре «Элвис-Моторс» цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора. Центром нового концепта стало пространство конфигуратора автомобиля, оснащенное современной видеостеной HD формата. С ее помощью выбор автомобиля, его цвета, комплектации и опций становится более ярким и эмоциональным.

Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме. В случае, если клиент подобрал интересующую комплектацию самостоятельно при помощи конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать с рассмотрения уже собранного автомобиля Volkswagen.



Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. В нем можно определить принципиальные требования к будущему автомобилю, подобрать желаемую версию, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, покупатель может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить данные о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки модели. Это принципиально новый процесс покупки автомобиля.