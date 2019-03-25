Черниговский автозавод представит электробус с динамической подзарядкой и автобус Евро-6

Широкий модельный ряд автобусов готов представить Черниговский автозавод

«Черниговский автозавод» корпорации «Эталон» намерен стать ключевым игроком в сегменте городского транспорта Украины. С этой целью завод ведет разработку сразу нескольких моделей 12-метровых автобусов и троллейбусов, которые сможет предложить рынку уже в 2019 году. Кроме того, ЧАЗ уже в этом году представит первый трамвай собственного производства.

Как сообщил AUTO-Consulting генеральный директор АО «Черниговский автозавод» Валерий Купцов, завершаются работы по подготовке серийного производства 12-метрового низкопольного городского автобуса Эталон А12210 «Астра», рассчитанного на перевозку 100 пассажиров. Он будет выпускаться в Чернигове на той же линии, где сейчас ведется производство троллейбусов «Барвинок».

Притом, будет представлено сразу две модицфикации 12-метрового автобуса: Евро-5 с двигателем Ashok Leyland и механической коробкой передач, и версия Евро-6 с двигателем IVECO и автоматической КПП Allison. Сейчас автобусы уже проходят сертификацию. Ориентировочная стоимость базовой комплектации нового автобуса Е-5 – от 170 тыс. S.

Кроме того, «Черниговский автозавод» намерен предложить небольшим городам и частным перевозчикам городскую 9,5-метровую модель Эталон А08128. Этот автобус может перевозить до 70 пассажиров, при этом имеет стоимость около 80 тыс. $ и значительно меньше потребляет топлива, чем «старшие» модели. Разработано две версии автобуса А08128 с различной компоновкой.

В Чернигове наращивают и выпуск троллейбусов. За прошлый год заводу удалось реализовать 20 троллейбусов и расширить географию поставок. Как сообщил AUTO-Consulting Валерий Купцов, уже через несколько месяцев ЧАЗ представит электробус с динамической подзарядкой. Речь идет о троллейбусе с автономным запасом хода 20 км.

«Это уже первый шаг к производству классического электробуса. Но наша модель будет очень привлекательной по цене и позволит тем городам, где есть контактная сеть, воспользоваться преимуществами экологичного транспорта» – подчеркнул генеральный директор «Черниговского автозавода».

Еще одно перспективное направление, над которым работают в Чернигове – это выпуск собственного трамвая. «Черниговский автозавод» намерен предложить рынку оптимальное решение – новый кузов на тележках Tatra Т3. Уже утвержден дизайн будущего трамвая, и буквально в следующем месяце завод приступит к постройке первого кузова трамвая.

Кроме того, «Черниговский автозавод» представил и замену популярным в Украине 8-метровым пригородным и междугородним автобусам А079.53 и А079.54 на агрегатах Tata. Таких автобусов сейчас ездит в Украине несколько тысяч. Им на смену предприятие предложило автобус Эталон А08116 в исполнении Евро-5. Новинка уже поступила в продажу.

«Черниговский автозавод» решил заблаговременно подготовиться к переходу на стандарты Евро-6 и сейчас ведет работу по адаптации модельного ряда более экологичными двигателями. К 2020 году все выпускаемые автобусы Эталон будут иметь исполнение Евро-6.

Как видим, «Черниговскому автозаводу» есть, что предложить сегодня рынку. ЧАЗ серийно выпускает 12 различных моделей. На предприятии работает 410 человек. Ведутся работы и на ближнюю и дальнюю перспективу.

«Вот только поддержки от государства для отечественных производителей нет никакой. « – сетует директор предприятия. «Порой, происходят странные вещи, когда в тендерах, которые объявляют украинские города, нам по разным причинам отказывают в участии. Зарубежным заводам можно, а украинскому заводу – отказ. Мы же не против конкуренции, но давайте же конкурировать на равных!» – говорит директор Торгового Дома «Эталон» Вадим Шкарупин.

За весь прошлый год заводы корпорации «Эталон» реализовали 270 единиц техники, из которых 250 штук – автобусы и 20 штук троллейбусов. Для сравнения в 2007-2008 годах ежегодно реализовывалось более 3000 автобусов. Но в Чернигове уже видят как восстанавливать объемы, осваивать рынки ЕС и новые направления.

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