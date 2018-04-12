Audi A6 Avant: вместительный и динамичный

Яркий дизайн задней части автомобиля сочетается с вместительным багажным отделением объемом 565 — 1680 л. Усовершенствованные подвеска и система привода обеспечивают превосходную управляемость. Все двигатели в стандартной комплектации оснащены технологией мягкого гибрида (mild hybrid), обеспечивающей комфорт и эффективность, а система динамического управления полным приводом гарантирует динамичность и маневренность. Интерфейс полностью цифровой системы управления MMI touch response интуитивно понятен и обеспечивает водителю и пассажирам высочайший уровень удобства в использовании.
Название Avant прочно ассоциируется с привлекательностью автомобилей в кузове «универсал». Новый Audi A6 Avant продолжает эту традицию. Рельефные поверхности, заостренные грани и выверенные линии — воплощение нового языка дизайна марки. Благодаря длинному капоту и плавно ниспадающей линии крыши Audi A6 Avant буквально излучает элегантность, спортивность и изысканность.
В передней части автомобиля привлекает внимание широкая, низко посаженная решетка радиатора Singleframe, при взгляде в профиль на себя обращают внимание вытянутый силуэт и трапециевидные окна. Выразительные колесные арки с характерными накладками подчеркивают наличие системы полного привода quattro. Атлетичная линия крыши плавно спускается вниз и переходит в задние стойки. Спойлер на крышке багажника удлиняет силуэт Audi A6 Avant и усиливает его спортивный облик. Декоративная полоса подчеркивает трехмерную структуру задней части и визуально соединяет блоки фонарей.
Длина нового Audi A6 Avant составляет 4,94 м, ширина – 1,89 м, а высота – 1,47 м. По сравнению с предыдущей моделью салон стал заметно просторнее и превосходит конкурентов по таким показателям, как ширина на уровне локтей передних и задних пассажиров, а также пространство для ног пассажиров заднего ряда.
Несмотря на спортивные очертания кузова, новый Audi A6 Avant унаследовал вместительное багажное отделение. Его объем составляет 565 литров и увеличивается до 1680 литров при сложенных задних сиденьях. Погрузочная ширина багажного отделения достигает 1050 мм.
Для нового Audi A6 Avant предлагается обширный перечень систем безопасности, включая высокотехнологичные осветительные приборы, ассистирующие системы и средства обеспечения пассивной безопасности. Audi предлагает три различных варианта передних фар. Топовая версия — матричные светодиодные фары HD Matrix LED с дальним светом высокого разрешения. Динамические указатели поворота и функция Coming Home / Leaving Home подчеркивают неповторимый характер Audi A6. В качестве опции также предлагается пакет контурного освещения салона, которое создает особую уютную атмосферу внутри автомобиля.
Заботясь о водителях, которые проводят много времени за рулем, и о клиентах, использующих автомобиль для ежедневных поездок на работу, бренд с четырьмя кольцами предлагает для нового Audi A6 Avant множество вспомогательных систем, включенных в пакеты «City» и «Tour». Помимо системы безопасности Audi pre sense front с автоматической функцией торможения (входит в базовое оснащение), в перечне вспомогательных систем также представлен адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в ограниченных условиях. Система контролирует скорость нового Audi A6 Avant в диапазоне от 0 до 250 км/ч, разгоняя и замедляя автомобиль для поддержания заданной дистанции, а также помогая водителю оставаться в пределах полосы посредством легкого подруливания. Помимо этого, он способен реагировать на скоростные ограничения, определять повороты и перекрестки с круговым движением.
Все двигатели нового Audi A6 Avant оснащаются технологией «мягкого гибрида» (mild hybrid), которая повышает комфорт и экономичность, а также позволяет снизить расход топлива при каждодневных поездках. Стартер-генератор с ременным приводом (BAS) взаимодействует с литий-ионной батареей, в которой во время торможения накапливается электроэнергия. Audi A6 может двигаться накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. Функция старт-стоп активируется на скорости до 22 км/ч.
Новый Audi A6 Avant стал значительно спортивнее своего предшественника, в первую очередь благодаря инновационным решениям в конструкции подвески. Даже стандартный рулевой механизм имеет спортивное передаточное отношение. В качестве опции доступна система динамического управления полным приводом, которая обеспечивает непревзойденную маневренность нового Audi A6 Avant. Во время движения со скоростью до 60 км/ч задние колеса поворачиваются на 5 градусов в противоположном относительно передних колес направлении, за счет чего диаметр разворота уменьшается почти на один метр и составляет 11,1 м.
Для нового Audi A6 Avant доступно четыре варианта подвески: с традиционными стальными пружинами, спортивная, с электронным управлением жесткости амортизаторов и адаптивная пневматическая подвеска.
Салон нового Audi A6 Avant отличается стильным и при этом минималистичным дизайном, который гармонично сочетается с инновационной концепцией управлении. В дизайне передней части салона доминирует черная панель с интегрированным сенсорным дисплеем мультимедийной системы MMI touch response. Так же как и нижний дисплей, расположенный на консоли центрального туннеля, он слегка развернут в сторону водителя. Дизайн интерьера нового Audi A6 Avant можно максимально персонализировать в соответствии с предпочтениями клиента. В дополнение к базовому оснащению предлагается четыре линейки, каждая из которых имеет собственную цветовую гамму: sport, design, design selection и спортивный пакет S line. Кроме того, в качестве опции для всех комплектаций, можно заказать пакет внешней отделки S line.
Большинством функций нового Audi A6 Avant водитель может управлять при помощи двух сенсорных дисплеев системы MMI touch response. В сочетании с системой MMI navigation plus с помощью верхнего 10,1-дюймового дисплея осуществляется управление информационно-развлекательными и навигационными функциями. Нижний 8,6-дюймовый дисплей обеспечивает управление системой климат-контроля, функциями комфорта и ввод текстовой информации. Система MMI touch response с тактильной и акустической обратной связью создает условия для интуитивного и безопасного управления: пользователь слышит и ощущает щелчок, подтверждающий запуск функции, которую он активировал касанием.
В систему MMI Navigation plus входит виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с 12,3-дюймовым экраном, управлять которой можно с помощью кнопок и переключателей на многофункциональном рулевом колесе. В качестве опции предлагается проекционный дисплей, отображающий всю необходимую водителю информацию на ветровом стекле. Система голосового управления распознает естественную речь, превращая новый Audi A6 Avant в интеллектуального собеседника. Система реагирует на команды и вопросы двумя способами: используя данные, находящиеся либо в памяти бортовой системы, либо на облачных серверах. Стандартные возможности персонализации подразумевают наличие до семи индивидуальных профилей, что позволяет нескольким водителям сохранять в общей сложности до 400 вариантов настроек.
Опциональная система MMI navigation plus входит в топовое оснащение нового Audi A6 Avant. При планировании маршрута самообучающаяся навигационная система предлагает водителю варианты на основании данных о предыдущих поездках. В ее состав входит модуль передачи данных Audi Connect, который поддерживает стандарт LTE Adavnced и работает как бортовая точка доступа Wi-Fi.
C 2014 года www.amsrus.ru
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