Audi A6 Avant: вместительный и динамичный 7

Новый Audi A6 Avant соединяет в себе спортивный дизайн, великолепную функциональность и непревзойденную универсальность.

Яркий дизайн задней части автомобиля сочетается с вместительным багажным отделением объемом 565 — 1680 л. Усовершенствованные подвеска и система привода обеспечивают превосходную управляемость. Все двигатели в стандартной комплектации оснащены технологией мягкого гибрида (mild hybrid), обеспечивающей комфорт и эффективность, а система динамического управления полным приводом гарантирует динамичность и маневренность. Интерфейс полностью цифровой системы управления MMI touch response интуитивно понятен и обеспечивает водителю и пассажирам высочайший уровень удобства в использовании.

Название Avant прочно ассоциируется с привлекательностью автомобилей в кузове «универсал». Новый Audi A6 Avant продолжает эту традицию. Рельефные поверхности, заостренные грани и выверенные линии — воплощение нового языка дизайна марки. Благодаря длинному капоту и плавно ниспадающей линии крыши Audi A6 Avant буквально излучает элегантность, спортивность и изысканность.

В передней части автомобиля привлекает внимание широкая, низко посаженная решетка радиатора Singleframe, при взгляде в профиль на себя обращают внимание вытянутый силуэт и трапециевидные окна. Выразительные колесные арки с характерными накладками подчеркивают наличие системы полного привода quattro. Атлетичная линия крыши плавно спускается вниз и переходит в задние стойки. Спойлер на крышке багажника удлиняет силуэт Audi A6 Avant и усиливает его спортивный облик. Декоративная полоса подчеркивает трехмерную структуру задней части и визуально соединяет блоки фонарей.

Длина нового Audi A6 Avant составляет 4,94 м, ширина – 1,89 м, а высота – 1,47 м. По сравнению с предыдущей моделью салон стал заметно просторнее и превосходит конкурентов по таким показателям, как ширина на уровне локтей передних и задних пассажиров, а также пространство для ног пассажиров заднего ряда.

Несмотря на спортивные очертания кузова, новый Audi A6 Avant унаследовал вместительное багажное отделение. Его объем составляет 565 литров и увеличивается до 1680 литров при сложенных задних сиденьях. Погрузочная ширина багажного отделения достигает 1050 мм.

Световые приборы и вспомогательные системы для водителя.

Для нового Audi A6 Avant предлагается обширный перечень систем безопасности, включая высокотехнологичные осветительные приборы, ассистирующие системы и средства обеспечения пассивной безопасности. Audi предлагает три различных варианта передних фар. Топовая версия — матричные светодиодные фары HD Matrix LED с дальним светом высокого разрешения. Динамические указатели поворота и функция Coming Home / Leaving Home подчеркивают неповторимый характер Audi A6. В качестве опции также предлагается пакет контурного освещения салона, которое создает особую уютную атмосферу внутри автомобиля.

Заботясь о водителях, которые проводят много времени за рулем, и о клиентах, использующих автомобиль для ежедневных поездок на работу, бренд с четырьмя кольцами предлагает для нового Audi A6 Avant множество вспомогательных систем, включенных в пакеты «City» и «Tour». Помимо системы безопасности Audi pre sense front с автоматической функцией торможения (входит в базовое оснащение), в перечне вспомогательных систем также представлен адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в ограниченных условиях. Система контролирует скорость нового Audi A6 Avant в диапазоне от 0 до 250 км/ч, разгоняя и замедляя автомобиль для поддержания заданной дистанции, а также помогая водителю оставаться в пределах полосы посредством легкого подруливания. Помимо этого, он способен реагировать на скоростные ограничения, определять повороты и перекрестки с круговым движением.

Экономичные и мощные: двигатели с технологией mild hybrid .

Все двигатели нового Audi A6 Avant оснащаются технологией «мягкого гибрида» (mild hybrid), которая повышает комфорт и экономичность, а также позволяет снизить расход топлива при каждодневных поездках. Стартер-генератор с ременным приводом (BAS) взаимодействует с литий-ионной батареей, в которой во время торможения накапливается электроэнергия. Audi A6 может двигаться накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. Функция старт-стоп активируется на скорости до 22 км/ч.

Подвеска: безупречные комфорт и управляемость.

Новый Audi A6 Avant стал значительно спортивнее своего предшественника, в первую очередь благодаря инновационным решениям в конструкции подвески. Даже стандартный рулевой механизм имеет спортивное передаточное отношение. В качестве опции доступна система динамического управления полным приводом, которая обеспечивает непревзойденную маневренность нового Audi A6 Avant. Во время движения со скоростью до 60 км/ч задние колеса поворачиваются на 5 градусов в противоположном относительно передних колес направлении, за счет чего диаметр разворота уменьшается почти на один метр и составляет 11,1 м.

Для нового Audi A6 Avant доступно четыре варианта подвески: с традиционными стальными пружинами, спортивная, с электронным управлением жесткости амортизаторов и адаптивная пневматическая подвеска.

Уютно, как дома: дизайн салона.

Салон нового Audi A6 Avant отличается стильным и при этом минималистичным дизайном, который гармонично сочетается с инновационной концепцией управлении. В дизайне передней части салона доминирует черная панель с интегрированным сенсорным дисплеем мультимедийной системы MMI touch response. Так же как и нижний дисплей, расположенный на консоли центрального туннеля, он слегка развернут в сторону водителя. Дизайн интерьера нового Audi A6 Avant можно максимально персонализировать в соответствии с предпочтениями клиента. В дополнение к базовому оснащению предлагается четыре линейки, каждая из которых имеет собственную цветовую гамму: sport, design, design selection и спортивный пакет S line. Кроме того, в качестве опции для всех комплектаций, можно заказать пакет внешней отделки S line.

Система управления MMI touch response.

Большинством функций нового Audi A6 Avant водитель может управлять при помощи двух сенсорных дисплеев системы MMI touch response. В сочетании с системой MMI navigation plus с помощью верхнего 10,1-дюймового дисплея осуществляется управление информационно-развлекательными и навигационными функциями. Нижний 8,6-дюймовый дисплей обеспечивает управление системой климат-контроля, функциями комфорта и ввод текстовой информации. Система MMI touch response с тактильной и акустической обратной связью создает условия для интуитивного и безопасного управления: пользователь слышит и ощущает щелчок, подтверждающий запуск функции, которую он активировал касанием.

В систему MMI Navigation plus входит виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с 12,3-дюймовым экраном, управлять которой можно с помощью кнопок и переключателей на многофункциональном рулевом колесе. В качестве опции предлагается проекционный дисплей, отображающий всю необходимую водителю информацию на ветровом стекле. Система голосового управления распознает естественную речь, превращая новый Audi A6 Avant в интеллектуального собеседника. Система реагирует на команды и вопросы двумя способами: используя данные, находящиеся либо в памяти бортовой системы, либо на облачных серверах. Стандартные возможности персонализации подразумевают наличие до семи индивидуальных профилей, что позволяет нескольким водителям сохранять в общей сложности до 400 вариантов настроек.

Навигационная система и комплекс решений Audi connect.

Опциональная система MMI navigation plus входит в топовое оснащение нового Audi A6 Avant. При планировании маршрута самообучающаяся навигационная система предлагает водителю варианты на основании данных о предыдущих поездках. В ее состав входит модуль передачи данных Audi Connect, который поддерживает стандарт LTE Adavnced и работает как бортовая точка доступа Wi-Fi.