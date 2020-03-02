Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились несправедливостью рейтинга

Пользователи онлайн-сервиса «Яндекс.Такси» возмутились новой системой рейтинга пассажиров. В соцсети Twitter они пожаловались на то, что оценка ниже ожидаемой, и увидели в этом несправедливость – lenta.ru

Многие отметили, что их рейтинг ниже 5.0, хотя они стараются вести себя как идеальные пассажиры. Пользователи заявили, что всегда молча едут на заднем сидении, вежливы и не отвлекают водителя во время движения. Некоторые добавили, что стараются выбрать точки посадки и высадки так, чтобы таксистам было удобнее останавливаться.

В Яндекс.Такси можно посмотреть свой рейтинг пассажира. У меня 4,7. Я возмущена! А я 4 стяснялась поставить,если в машине воняет бомжами. Хм,интересно что я сделала? Не поддержала разговор? Не ответила на заигрывания? Нет, дайте угадаю – не села в машину через 1сек после приезда? — Блонди Де Виль 😈 (@chertovka00) March 1, 2020

Мой рейтинг в Яндекс такси – 4,67. При этом, я как бы не злился на водителей, их хамство, и наглость, никогда не ставил им оценок. Моя история учит, что никогда не надо быть снисходительным с быдлом. Теперь я буду ставить обязательно то, что они заслужили. — Дед Пихто (@Dedoooshka) February 27, 2020

Только что в твиттере узнала, что в Яндекс Такси есть рейтинг и у пассажира тоже

У меня 4.88 и я хз за что мне могут его занижать, но по моему единственные причины – маниакальность водил по поводу хлопанья дверьми и то что я в наушниках сижу всегда с лицом-кирпичом — Фасолина (@shalididi) March 2, 2020

В Яндекс. Такси теперь есть рейтинг пассажиров. Кто-то правил мне не пять……. Надо найти его…… pic.twitter.com/V7OBTodtDq — МакКонахи (@solobim) March 2, 2020

При этом пассажиры, которые не стараются сделать поездки максимально комфортными для водителя, также с удивлением обнаружили, что их рейтинг в приложении не соответствует ожидаемому. Они, наоборот, не всегда ведут себя вежливо, но в сумме оценка от водителей — пятерка.

Так, а теперь про Яндекс.такси – у меня рейтинг 5 балов. Как? Блюйте в такси, спите в такси, ругайтесь с таксистами во время поездки, указывайте более интересный путь таксистам – вами всегда будут довольны👌🏻 — Куролесова (@LenkaKurolesova) March 2, 2020

Мой рейтинг в Яндекс.такси пятюня и это прямо достижение, потому что пользуюсь только пьяный или по пути/из аэропорта pic.twitter.com/7hwkzVBmGc — maaark (@dumpofsorrow) March 1, 2020

1 марта в мобильных приложениях «Яндекс.Такси» на платформах Android и iOS в тестовом режиме заработала функция рейтинга пассажиров. В компании считают, что новый сервис поможет выявлять недобросовестных клиентов, а заказы пассажиров с высоким рейтингом сделают приоритетными.

Результаты пользователей формируются из оценок от одного до пяти баллов — водители анонимно ставят их после завершения поездки. Итоговое значение складывается из 40 последних оценок.