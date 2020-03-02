Новый ГОСТ определит статус ретроавтомобиля

Росстандарт совместно с Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации (ККА РАФ) провели круглый стол, приуроченный к утверждению ГОСТ Р 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»

Мероприятие прошло в декабре в Музее культовых автомобилей М.О.С.Т. ГОСТ утвержден 26 ноября 2019 года и вступил в силу с 1 марта 2020 года. Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

На такую технику не распространяются положения Техрегламента 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», по которым при выпуске в обращение не требуется обязательно оформлять свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС). ГОСТ позволяет на добровольной основе владельцам раритетной автомототехники старше 30 лет после прохождения экспертизы получить для нее статус «классической», чтобы она могла выделиться в особый кластер среди полноправных участников дорожного движения благодаря государственным регистрационным знакам особого типа, установленным ГОСТ Р 50577-2018.

Разработка стандарта велась на площадке ККА РАФ на протяжении нескольких лет непосредственно членами автомобильного сообщества с участием специалистов НАМИ и технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056).

При разработке документа были учтены как специфика России и бывшего СССР, так и мировая практика в области сохранения, реставрации и эксплуатации «олдтаймеров». Стандарт прошел необходимые процедуры, включая публичное обсуждение, в результате которого значительная часть предложений была учтена и «погружена» в документ.

Новый ГОСТ является добровольным: если автолюбитель не хочет переводить свое транспортное средство в разряд «классических», то никаких действий ему предпринимать не следует – он продолжит эксплуатировать свой автомобиль на тех же условиях, что и раньше. Для тех же, кто изъявит такое желание,– появился понятный инструмент.

Стандартом вводится две категории автомобилей: раритетные и классические. Понятие «раритетный» нужно для того, чтобы обеспечить ввоз на территорию РФ ретроавтомобилей с оригинальными или восстановленными элементами – кузовом, двигателем и рамой (при ее наличии). Понятие «классический» определяет автомобиль, который прошел дополнительные исследования экстерьера, интерьера и оценен экспертом по бальной системе для последующего оформления «классического» регистрационного номера.

Какие же действия должен предпринять владелец ретроавтомобиля? Он должен прежде всего обратиться в РАФ, которая предоставит ему эксперта для прохождения историко-технической экспертизы.

Соответствующая отметка о придании автомобилю статуса классического будет помещаться в систему электронных паспортов транспортных средств. Таким образом, и у органов власти, и у самих владельцев раритетов будет в наличии вся необходимая информация по таким автомобилям.

«Принятие ГОСТа, позволяющего отнести автомобиль к ретротехнике, стало важным шагом по решению проблемы «нормативного вакуума» в части выпуска в обращение и дальнейшей эксплуатации такой техники. Мы получили четкое определение ретроавтомобилей как колесных транспортных средств. Теперь у владельцев таких, зачастую бесценных, автомобилей наконец появился прозрачный механизм по их легализации. Росстандарт, как орган госнадзора за выпускаемой в обращение техникой, в ближайшее время с учетом обсуждения на круглом столе разместит на своем сайте соответствующее разъяснение», – так прокомментировал выход нового нормативного документа и итоги круглого стола заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Источник gost.ru.