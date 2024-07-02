Jetour подводит итоги

Jetour подвел итоги первого года работы в России, запустив продажи четырех моделей и наладив локальное производство модели Jetour Dashing. Компания также сформировала дилерскую сеть, насчитывающую более 150 центров по всей стране.

Jetour вошел в российский рынок в феврале 2023 года, представив модели кроссоверов Jetour X90 Plus, X70 Plus и Jetour Dashing. В марте 2024 года бренд запустил новую модель полноприводного внедорожника Jetour T2 и провел автопробег от Москвы до Владивостока.

С начала продаж бренд реализовал 21,5 тысяч автомобилей в России и вошел в топ-10 популярных автомобильных брендов страны. Рыночная доля Jetour достигла 1,91% по итогам первых пяти месяцев 2024 года, увеличившись до 2,44% в мае.

Jetour активно развивает туризм через проект «Созвездие путешествий» и запустил путеводитель «Тур с Jetour», доступный в Яндекс Навигаторе и других сервисах. В социальных сетях у бренда 158,1 тысяч подписчиков.

Компания также поддерживает социальные проекты, включая сотрудничество с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», передав 10 внедорожников Jetour T2 для региональных отделений.

В будущем Jetour планирует увеличить объемы продаж, расширить модельный ряд и укрепить свое присутствие на российском рынке. В 2024 году будут представлены модели X50 и X70, а в 2025 году – расширение линейки T. Глобально, к 2026 году, планируется выпуск не менее 10 новых моделей и увеличение годовых продаж до 1 миллиона автомобилей.