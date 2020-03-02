ГИБДД за год впервые оштрафовала россиян на 100 миллиардов рублей

Сотрудники ГИБДД в 2019 году вынесли 142,1 миллиона постановлений о нарушении правил дорожного движения

Сумма штрафных санкций превысила 106,5 миллиарда рублей, что на 8,6% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.

Большинство постановлений (122,1 миллиона) вынесли из-за нарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Чаще всего водителей наказывали за превышение скоростного лимита (101,8 миллиона постановлений), несоблюдение требований знаков или разметки (12 миллионов) и проезд на красный свет (5,1 миллиона).

В 2019 году на 11% — до 308,1 тысячи — снизилось число дел, возбужденных из-за вождения в нетрезвом виде. При этом до судов дошли только 260 тысяч дел.

В 2019 году в правительстве России обсуждали предложение снизить «нештрафуемый» порог превышения скорости на дорогах до 10 километров в час с нынешних 20. Бывший вице-премьер Максим Акимов говорил в декабре, что это произойдет в течение трех лет.

Источник Meduza