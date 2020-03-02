ГИБДД за год впервые оштрафовала россиян на 100 миллиардов рублей

Сумма штрафных санкций превысила 106,5 миллиарда рублей, что на 8,6% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД.
Большинство постановлений (122,1 миллиона) вынесли из-за нарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения.
Чаще всего водителей наказывали за превышение скоростного лимита (101,8 миллиона постановлений), несоблюдение требований знаков или разметки (12 миллионов) и проезд на красный свет (5,1 миллиона).
В 2019 году на 11% — до 308,1 тысячи — снизилось число дел, возбужденных из-за вождения в нетрезвом виде. При этом до судов дошли только 260 тысяч дел.
Источник Meduza
C 2014 года www.amsrus.ru
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