Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70

Цифровая 3D приборная панель G70 позволит владельцу наладить полный контакт с автомобилем. Интегрированные технологии создают объемное изображение высокого качества без использования специальных 3D-очков. Для выбранного режима движения (Comfort, Smart, Eco, Sport и Custom), доступен свой уникальный дизайн приборной панели с высококачественной графикой, где цветовые и графические темы эффектно перекликаются с ключевыми параметрами автомобиля и отображением информации о работе различных систем.
Наряду с передовой 3D цифровой приборной панелью интерьер G70 дополняется сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой навигации и платформ Android Auto и Apple CarPlay для полной интеграции со смартфонами. Вывод изображения с камер кругового обзора, отображающих пространство вокруг автомобиля, поможет водителю в сложных ситуациях – в основном при парковке на городских улицах и в ограниченном пространстве. Навигационная система проложит маршрут с учетом пробок, предлагая альтернативные пути проезда, а удобный 8-дюймовый экран позволит не отвлекаться от дороги.
3D цифровая приборная панель будет доступна на Genesis G70 2020 модельного года для комплектаций Supreme и Sport. Поступление в продажу состоится весной 2020 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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