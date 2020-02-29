Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70

Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70
29 февраля 10:11 2020

Премиальный седан Genesis G70 дополнится инновационной цифровой приборной панелью с возможностью вывода 3D-изображения без использования специальных 3D-очков. Цифровой дисплей с диагональю 12,3-дюйма позволит выводить самую важную информацию для водителя и обеспечить легкий доступ к большинству функций автомобиля, повышая безопасность и комфорт каждой поездки

Цифровая 3D приборная панель G70 позволит владельцу наладить полный контакт с автомобилем. Интегрированные технологии создают объемное изображение высокого качества без использования специальных 3D-очков. Для выбранного режима движения (Comfort, Smart, Eco, Sport и Custom), доступен свой уникальный дизайн приборной панели с высококачественной графикой, где цветовые и графические темы эффектно перекликаются с ключевыми параметрами автомобиля и отображением информации о работе различных систем.

Наряду с передовой 3D цифровой приборной панелью интерьер G70 дополняется сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой навигации и платформ Android Auto и Apple CarPlay для полной интеграции со смартфонами. Вывод изображения с камер кругового обзора, отображающих пространство вокруг автомобиля, поможет водителю в сложных ситуациях – в основном при парковке на городских улицах и в ограниченном пространстве. Навигационная система проложит маршрут с учетом пробок, предлагая альтернативные пути проезда, а удобный 8-дюймовый экран позволит не отвлекаться от дороги.Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70

3D цифровая приборная панель будет доступна на Genesis G70 2020 модельного года для комплектаций Supreme и Sport. Поступление в продажу состоится весной 2020 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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