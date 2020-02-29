Новая цифровая 3D приборная панель для Genesis G70

Премиальный седан Genesis G70 дополнится инновационной цифровой приборной панелью с возможностью вывода 3D-изображения без использования специальных 3D-очков. Цифровой дисплей с диагональю 12,3-дюйма позволит выводить самую важную информацию для водителя и обеспечить легкий доступ к большинству функций автомобиля, повышая безопасность и комфорт каждой поездки

Цифровая 3D приборная панель G70 позволит владельцу наладить полный контакт с автомобилем. Интегрированные технологии создают объемное изображение высокого качества без использования специальных 3D-очков. Для выбранного режима движения (Comfort, Smart, Eco, Sport и Custom), доступен свой уникальный дизайн приборной панели с высококачественной графикой, где цветовые и графические темы эффектно перекликаются с ключевыми параметрами автомобиля и отображением информации о работе различных систем.

Наряду с передовой 3D цифровой приборной панелью интерьер G70 дополняется сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой навигации и платформ Android Auto и Apple CarPlay для полной интеграции со смартфонами. Вывод изображения с камер кругового обзора, отображающих пространство вокруг автомобиля, поможет водителю в сложных ситуациях – в основном при парковке на городских улицах и в ограниченном пространстве. Навигационная система проложит маршрут с учетом пробок, предлагая альтернативные пути проезда, а удобный 8-дюймовый экран позволит не отвлекаться от дороги.

3D цифровая приборная панель будет доступна на Genesis G70 2020 модельного года для комплектаций Supreme и Sport. Поступление в продажу состоится весной 2020 года.