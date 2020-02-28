Porsche 911 удивит персонализацией

Porsche 911 удивит персонализацией
28 февраля 13:11 2020

О том, что Porsche отлично справляется с персонализацией автомобилей сложно поспорить. Теперь среди целого набора элементов появился еще один. Это возможность нанести отпечаток пальца владельца на спорткар

“Такое решение точно сделает автомобиль уникальным” – Autocentre.ua. Цена вопроса – $8 100. За указанную сумму специалисты отделения нанесут на Porsche 911 уникальный отпечаток владельца. Место печати пока одно – капот. Позднее его можно будет нанести и на другие части кузова. В Porsche обещают значительно расширить список. Тогда можно будет наносить не только отпечатки, но и все то, что пожелает владелец.

Заказывая персонализацию Porsche 911 нужно учитывать, что капот придется снять. После нанесения рисунка, его покроют прозрачным лаком, отполируют и установят обратно. Принцип работы идентичен работе струйного принтера – краска автоматически наносится на трехмерные компоненты. Перерасход исключен, благодаря чему картинка будет максимально четкой.

porsche-911

Заказы на такого рода персонализацию уже принимают. Единственное, что может остановить владельца – стоимость. Высокую стоимость работ в компании объясняют сложностью нанесения и качеством краски.

На тему:

  Article "tagged" as:
911Porsche
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Сколько стоит Skoda Superb Combi?

Сколько стоит Skoda Superb Combi? 1

Китайская Zotye – теперь копия Mazda CX-4

Китайская Zotye – теперь копия Mazda CX-4 0

Бокал вина — и ты без прав

Бокал вина — и ты без прав 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.