Porsche 911 удивит персонализацией

О том, что Porsche отлично справляется с персонализацией автомобилей сложно поспорить. Теперь среди целого набора элементов появился еще один. Это возможность нанести отпечаток пальца владельца на спорткар

“Такое решение точно сделает автомобиль уникальным” – Autocentre.ua. Цена вопроса – $8 100. За указанную сумму специалисты отделения нанесут на Porsche 911 уникальный отпечаток владельца. Место печати пока одно – капот. Позднее его можно будет нанести и на другие части кузова. В Porsche обещают значительно расширить список. Тогда можно будет наносить не только отпечатки, но и все то, что пожелает владелец.

Заказывая персонализацию Porsche 911 нужно учитывать, что капот придется снять. После нанесения рисунка, его покроют прозрачным лаком, отполируют и установят обратно. Принцип работы идентичен работе струйного принтера – краска автоматически наносится на трехмерные компоненты. Перерасход исключен, благодаря чему картинка будет максимально четкой.

Заказы на такого рода персонализацию уже принимают. Единственное, что может остановить владельца – стоимость. Высокую стоимость работ в компании объясняют сложностью нанесения и качеством краски.