Mazda RX500 Concept или назад в будущее

Mazda RX500 Concept или назад в будущее
27 февраля 08:11 2020

Первый шоукар в истории марки Mazda, представленный на Токийском моторшоу 1970 года, оказался довольно прогрессивным для своего времени автомобилем: среднемоторная компоновка, клиновидный силуэт по моде тех лет.

Стеклопластиковый кузов на стальном шасси, подъемные двери-бабочки. Дизайн автомобиля создан своими силами без привлечения европейских кузовных ателье.

Mazda RX500 Concept 1970

Mazda RX500 Concept 1970

На концепт были установлены двухсекционный роторно-поршневой двигатель объемом 982 кубических сантиметра из семейства 10А и доработанная трансмиссия от Mazda Luce Rotary Coupe. Заявленная мощность двигателя 247 лошадиных сил. Автомобиль весом 850 килограммов (по некоторым данным 600) разгонялся до отметки 100 км/ч за 5,1 секунды и развивал максимальную скорость 241 километр в час.

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

Интерьер Mazda RX500 Concept

Интерьер Mazda RX500 Concept

На корме автомобиля располагались три секции разноцветных огней: зеленые загорались на разгоне, оранжевые при устоявшемся движении, а красные при торможении.

Машина дважды перекрашивалась, сначала из желтого в зеленый цвет, а затем в серебристый и долго считалась утраченной. Будучи найдена в 2008 году, она была отреставрирована и передана в музей транспорта города Хиросима. В 2014 году концепт впервые покинув Японию демонстрировался на фестивале скорости в Гудвуде.

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

Mazda RX500 Concept

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Автор

Алексей Козлов
Алексей Козлов

Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.

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