Mazda RX500 Concept или назад в будущее

Первый шоукар в истории марки Mazda, представленный на Токийском моторшоу 1970 года, оказался довольно прогрессивным для своего времени автомобилем: среднемоторная компоновка, клиновидный силуэт по моде тех лет.

Стеклопластиковый кузов на стальном шасси, подъемные двери-бабочки. Дизайн автомобиля создан своими силами без привлечения европейских кузовных ателье.

На концепт были установлены двухсекционный роторно-поршневой двигатель объемом 982 кубических сантиметра из семейства 10А и доработанная трансмиссия от Mazda Luce Rotary Coupe. Заявленная мощность двигателя 247 лошадиных сил. Автомобиль весом 850 килограммов (по некоторым данным 600) разгонялся до отметки 100 км/ч за 5,1 секунды и развивал максимальную скорость 241 километр в час.

На корме автомобиля располагались три секции разноцветных огней: зеленые загорались на разгоне, оранжевые при устоявшемся движении, а красные при торможении.

Машина дважды перекрашивалась, сначала из желтого в зеленый цвет, а затем в серебристый и долго считалась утраченной. Будучи найдена в 2008 году, она была отреставрирована и передана в музей транспорта города Хиросима. В 2014 году концепт впервые покинув Японию демонстрировался на фестивале скорости в Гудвуде.