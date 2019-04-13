Haval начинает продажи Н2 и Н6 с новым логотипом

Haval начинает продажи Н2 и Н6 с новым логотипом
Апрель 13 08:06 2019

Haval H2 и H6 с новым логтипом поступили в продажу

ООО «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом. Новая визуализация отражает философию бренда, в основе которой — уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности.

Haval Экстерьер_фронт

Новый логотип Haval — это идеальное сочетание металлической и кожаной текстуры, что отражает гармоничное сочетание традиций и инноваций в интеллектуальных технологиях Haval.

Haval Логотип1

Серый фон и металлический формат надписи HAVAL символизируют молодость и динамичность — именно к такому образу сегодня стремится бренд в рамках своей новой глобальной стратегии.

Haval Экстерьер вид сбоку

Оценить дизайн нового логотипа можно уже сейчас в салонах официальных дилеров Haval. Лаконичный символ бренда также украшает руль и радиаторную решетку модели H9, включая топовую комплектацию Premium.

Haval Интерьер

Это первая модель, которая поступила в продажу в России с новой эмблемой еще в прошлом месяце.

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AMSRUS
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