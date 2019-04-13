Haval начинает продажи Н2 и Н6 с новым логотипом

ООО «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом. Новая визуализация отражает философию бренда, в основе которой — уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности.
Новый логотип Haval — это идеальное сочетание металлической и кожаной текстуры, что отражает гармоничное сочетание традиций и инноваций в интеллектуальных технологиях Haval.
Серый фон и металлический формат надписи HAVAL символизируют молодость и динамичность — именно к такому образу сегодня стремится бренд в рамках своей новой глобальной стратегии.
Оценить дизайн нового логотипа можно уже сейчас в салонах официальных дилеров Haval. Лаконичный символ бренда также украшает руль и радиаторную решетку модели H9, включая топовую комплектацию Premium.
Это первая модель, которая поступила в продажу в России с новой эмблемой еще в прошлом месяце.
C 2014 года www.amsrus.ru