Семейный мотофестиваль на трассе «Игора Драйв»



Фестиваль Garage Fest на трассе «Игора Драйв» — автоспортивное событие года, и теперь ему суждено объединиться с «Мото Драйвом», где главными звездами будут мотоциклы.

Концепция мотоциклетного фестиваля аналогична автомобильному: несколько спортивных мероприятий на одной площадке, дополненных развлекательными шоу. Это событие, запланированное на 29 и 30 июня, будет охватывать несколько площадок автодрома «Игора Драйв», став первым подобным в России.

Кольцевые мотогонки Motoring пройдут на главной трассе. В субботу – квалификационные заезды, а в воскресенье – 5 гонок в классах Superbike и Supersport. Всего до 180 гонщиков из 25 команд участвуют в гонках. Superbike представлены модифицированными мотоциклами BMW, Ducati и Yamaha с двигателями до 1000 кубических сантиметров, способными разгоняться до 300 км/ч. Supersport – мотоциклы Honda, Kawasaki и Yamaha с объемом двигателя до 750 см3.

Параллельно кольцевым гонкам будут проходить соревнования мотокросса на различных трассах. В субботу – гонка на основной трассе с 15 поворотами и 15 трамплинами. В воскресенье – соревнования в суперкроссе и эндуро.

Для желающих улучшить свои навыки вождения проводится мастер-класс по эндуро Давида Леонова, чемпиона России по этой дисциплине.

Фестиваль предлагает развлечения для всей семьи, включая выступления DJ, кавер-групп, занятия по паркуру, хип-хопу, воркауту, соревнования по BMX и панна, а также показательные выступления стандрайдеров и автотеатр «Драйв Шоу».

Билеты уже в продаже: билет «Комфорт» на два дня стоит 1500 рублей, а для детей от 7 до 13 лет – 100 рублей. Дети до 6 лет бесплатно при сопровождении взрослого.