Jaguar представляет новую коллекцию аксессуаров

Дизайн легендарного седана Mark 2, актуальный независимо от времени, был воплощен брендом Jaguar в новой коллекции одежды и аксессуаров, каждый предмет которой может стать прекрасным новогодним подарком

Новая коллекция разработана в честь 60-летия культовой модели и выполнена с исключительным вниманием к деталям, что характерно для Jaguar.

В коллекции Jaguar Heritage представлены такие предметы, как хлопковая куртка на молнии, футболки, кепка, сумка, портмоне и чашки для эспрессо.

На выбор покупателям доступны три варианта принта, отражающие дух оригинального спортивного седана. Футболка, доступная в трех цветах, с надписью Ultimate Getaway Car на спине и рисунком в виде безошибочно узнаваемого силуэта автомобиля, подчеркивает роль Mark 2 в современной культуре. В этом же стиле выполнены кепка и внутренняя подкладка куртки. Набор из четырех чашек для эспрессо получил рисунок, вдохновленный характерными двойными фарами Mark 2.

Джо Синклер (Joe Sinclair), директор Jaguar Land Rover по брендовым продуктам и лицензированию:

«Мы хотели отметить 60-ю годовщину легендарного Mark 2 так, чтобы вместе с его поклонниками выразить свое восхищение этой моделью. Коллекция непременно вызовет интерес поклонников дизайна классических автомобилей. И каждый ее предмет может стать превосходным подарком на Рождество и Новый год».

Jaguar Mark 2 впервые был представлен в 1959 году на Британском международном автосалоне в Лондоне и стал настоящей сенсацией. Автомобиль сочетает три главные составляющие из известного рекламного слогана сэра Уильяма Лайонса «Grace, space and pace» – грация, простор и скорость. Модель предлагалась с выбором из мощных шестицилиндровых двигателей, включая 3,8-литровый мотор мощностью 220 л.с., способный развивать максимальную скорость в 200 км/ч.

Помимо своей выдающейся динамики, Mark 2 славится также достижениями в автоспорте: такие знаменитые гонщики, как Рой Сальвадори (Roy Salvadori) и Грэм Хилл (Graham Hill) приводили автомобиль к победе в рамках гонок среди седанов.