Самодельный «автомобиль Бэтмена» задержали в Москве

26 февраля 12:11 2020

У реплики машины американского супергероя не оказалось необходимых документов, и ее отправили на штрафстоянку – Авто Mail.ru

Московские полицейские задержали на западе столицы копию «бэтмобиля». Российский вариант транспорта знаменитого супергероя отвезли на штрафстоянку из-за отсутствия госномеров и документов.

«Экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено необычное транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, средство передвижения, похожее на транспорт героя зарубежных комиксов, изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской», — рассказал ТАСС начальник пресс-службе столичного главка МВД Владимир Васенин.

Созданный кустарным путем «бэтмобиль» не был должным образом зарегистрирован и не имеет сертификата одобрения типа автомобиля и соответствующего допуска к участию в дорожном движении. Кроме того, габариты машины превышают допустимые нормы.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ст.12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак Инвалид и ст. 12.1 КоАП РФ Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра». Владелец «бэтмобиля» должен явиться в отдел ГИБДД.

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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Георгий Никонов
    26 февраля, 13:33 #1 Георгий Никонов

    Его эвакуировали с парковки Торгового центра, где он стоял непонятно сколько времени. Никакого водителя там не было. И штраф точно никому не выписывали, разве что самому бэтмену на Родину)

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