Renault Россия открыла новый дилерский центр в Самаре

В Самаре начал работу новый дилерский центр Renault – «Автоповолжье»

Это шестой по счету автоцентр Renault в Самарской области

В феврале 2020 года в Самаре открылся новый дилерский центр Renault – Автоповолжье. Он стал шестым по счету в Самарской области, которая входит в ТОП-10 регионов России с самыми высокими продажами Renault (бренд занимает 3 место; в Самаре по результатам 2019 года доля рынка составила 9,05%)

Общая площадь дилерского центра составляет 1492 м2. По своему оформлению и оснащению он отвечает международным стандартам бренда. Шоурум площадью 570 м2 позволяет разместить постоянную экспозицию из 10 автомобилей. Современный и стильный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, где клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени, комфортной зоной выдачи новых машин, рассчитанной на 2 автомобиля.

Общая площадь сервисной зоны составляет 563 м² и оборудована 8 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Развитие дилерской сети является одним из приоритетов Renault Россия. Она полностью соответствует международным стандартам бренда с точки зрения визуальной идентификации и внутреннего оформления, а также продажи автомобилей и обслуживания клиентов.