В Индии состоялся дебют нового кроссовера KIA Seltos

В Дели состоялась мировая премьера новой модели KIA Motors – Seltos.

Компактный кроссовер предлагает сочетание утонченного дизайна, решительного характера, высочайшего уровня безопасности и самых передовых технологий, ранее недоступных в этом сегменте.

KIA Seltos получил узнаваемый, характерный дизайн, продуманные элементы которого подчеркивают спортивный характер этого компактного кроссовера. Он предложит клиентам самое передовое техническое оснащение, лучшие в классе показатели полезного объема и комплекс самых современных мер безопасности. Для новой модели предусмотрена линейка высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей, созданных с использованием технологии Smartstream.

Президент и генеральный директор KIA Motors Corporation Хан Ву Пак (Han-Woo Park) представляет новинку: «Seltos – очень важная модель для KIA, ей предстоит играть ключевую роль в расширении нашего присутствия на мировых рынках, в особенности – на важном для нас сейчас рынке Индии. Мы смогли сконцентрировать все наши сильные стороны в плане дизайна, качества и технологий, чтобы в полной мере удовлетворить ожидания и потребности клиентов на индийском рынке. Seltos адресован молодой аудитории, которая интересуется самыми последними техническими достижениями. Мировая премьера нашей новой модели становится важной вехой для KIA, она подчеркивает то внимание, с которым мы относимся к рынку Индии – и это только начало. У KIA очень серьезные планы развития на рынке этой прекрасной страны».

Seltos предложит покупателям выдающееся соотношение качества и цены автомобиля. Он получил широкий набор новейших технологических решений, обеспечивающих безопасность и коммуникации, просторный салон обеспечивает высочайший уровень безопасности и универсальности.

KIA планирует начать свои розничные продажи в Индии через самую широкую дилерскую сеть, когда-либо создававшуюся выходящей на новый рынок маркой. KIA также заключены соглашения с восемью ведущими банковскими структурами Индии, благодаря чему по всей стране клиентам будут предложены разнообразные финансовые программы и услуги.

Производство Seltos для различных регионов мира будет налажено на двух заводах: в индийском Андра Прадеш (округ Анантапур) и корейском Гваньчжу. Выход автомобиля на рынки различных регионов мира запланирован на вторую половину 2019 года. В России Kia Seltos дебютирует в 2020 году.

Внешний дизайн

Благодаря утонченному спортивному дизайну, просторному салону и универсальности традиционных кроссоверов и внедорожников, которые удалось совместить в компактной модели – Seltos будет значительно выделяться на фоне своих конкурентов.

В дизайне экстерьера Seltos значительную роль играет ряд характерных, запоминающихся элементов: удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. Дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» (tiger nose) сразу же дает понять, что перед вами автомобиль марки KIA, но при этом имеет свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме – придают динамичность облику этого компактного кроссовера.

Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы, которые во многом определяют весьма уверенный облик автомобиля. В дневное время этот компактный кроссовер тоже не затеряется в транспортном потоке, благодаря светодиодным дневным ходовым огням. А многослойные, трехмерные указатели поворотов, наглядно демонстрируют направление дальнейшего движения Seltos.

Дизайн интерьера

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Поскольку новый кроссовер ориентирован на молодежную и интересующуюся новейшими техническими достижениями аудиторию, облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Для достижения максимального удобства и простоты эксплуатации автомобиля предусмотрен широкий ряд технологических решений. Одним из главных элементов в эффектном дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, особую атмосферу создает система динамической цветной подсветки Sound Mood Lighting.

Эргономика салона обеспечивает водителю удобную «командирскую» посадку с великолепной обзорностью. Это позволяет существенно снизить усталость в поездке, сосредоточить все внимание на управлении автомобилем. Просторный интерьер Seltos чем-то напоминает уютную гостиную. Для удобства водителя предусмотрен проекционный восьмидюймовый дисплей – его стеклянная проекционная панель расположена за рулевым колесом. На дисплей может быть выведена такая информация, как скорость автомобиля и пошаговые инструкции навигации.

Динамика

Для нового компактного кроссовера предусмотрен бензиновый двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива мощностью 177 л.с. Также будет предложен атмосферный двухлитровый бензиновый мотор мощностью 149 л.с. и 136-сильный дизельный двигатель с рабочим объемом 1,6 л. В зависимости от конкретного рынка, Seltos может иметь до трех вариантов автоматической трансмиссии, способные удовлетворить водителей с самыми разными запросами и стилем вождения: семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями 7DCT, традиционную шестиступенчатую автоматическую трансмиссию (6АТ) или вариатор (CVT). Информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении нового Kia Seltos для российского рынка будет оглашена ближе к дебюту кроссовера в России.

Чтобы обеспечить еще лучшие ощущения от поездок, Seltos оснащается системой выбора режимов движения Drive Mode Select, которая позволяет водителю адаптировать поведение автомобиля к своему стилю и дорожным условиям. Водитель имеет возможность выбрать режимы «Normal», «Eco» или «Sport». В режиме Eco благодаря набору специальных настроек обеспечивается максимальный запас хода автомобиля, а в режиме Sport за счет перенастройки работы электромотора усилителя обостряются реакции на действия рулем. В режиме Normal выбираются промежуточные между первыми двумя настройки.

Технологии и функциональность

Seltos становится наиболее высокотехнологичным и продуманным компактным кроссовером в своем классе. Он предлагает ряд решений, ранее недоступных в этом сегменте. Эти решения направлены на то, чтобы сделать движение более безопасным, снизить уровень стресса, обеспечить максимальную простоту управления автомобилем.

Информационно-развлекательная система нового кроссовера с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем предлагает широчайший набор технологических возможностей, поддерживает самую современную технологию разделения экрана. Это позволяет пользователям управлять одновременно целым рядом различных функций автомобиля или контролировать их состояние. Таким образом, водитель имеет возможность выбрать единое изображение на дисплее (к примеру – карту навигации), либо вывести на него несколько различных элементов.

Еще одним решением, предлагающимся в этом классе впервые в мире, стала аудиосистема премиального уровня Bose с восемью динамиками. Она обеспечивает насыщенное звучание, эффект полного погружения в звук, выводя на новый уровень развлекательные функции автомобиля.

В качестве опции новая модель может также оснащаться системой цветной динамической подсветки Sound Mood Lighting. Излучающие мягкий свет элементы расположены в панелях дверей. Свет пульсирует в ритм музыкальным композициям, воспроизводимым аудиосистемой. Имеется возможность выбора одного из восьми цветов или шести тем подсветки салона.

Безопасность

Предлагаемые KIA системы пассивной и активной безопасности обеспечивают всем находящимся в салоне Seltos высокий уровень защиты в каждой поездке.

В конструкции кузова нового кроссовера использованы сталь и алюминий, что позволило добиться максимальной жесткости кузова при сохранении невысокой массы автомобиля. За счет использования большой доли элементов из высокопрочных сортов стали, жесткая конструкция кузова обеспечивает снижение уровня вибраций и хорошую защиту водителя и пассажиров в случае аварии.

Моторная гамма в регионах, за пределами Индии, может отличаться.