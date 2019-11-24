Пиар МЦД за 30 миллионов рублей

Оператор МЦД решил потратить 30 млн рублей на пиар проекта на следующий день после его проблемного запуска

Управляющая Московскими центральными диаметрами Центральная пригородная пассажирская компания объявила конкурс на пиар-кампанию этого проекта на следующий день после его проблемного запуска.

За 30 млн рублей подрядчик должен будет организовать не меньше 27 публикаций в ведущих СМИ и привлечь для этого независимых экспертов-специалистов в сфере транспорта и урбанистики, говорится в документации закупки.

ЦППК хочет, чтобы подрядчик сделал репортаж о запуске «центральных диаметров», об особенностях новых поездов Иволга, которые используются на МЦД, а также объяснил москвичам, что пользоваться электричками выгодно, а город от этого проекта только выиграет. Отдельно оператор «наземного метро» желает, чтобы пиар-подрядчик выпустил материалы на тему: Электропоезд как часть современного стиля жизни.

Независимые эксперты, которые примут участие в проекте, должны иметь трехлетней опыт работы в экспертной организации, исследовательском институте, профильном ведомстве или в органах власти, подчёркивает ЦППК.

Помимо экспертов, рассказывать о достоинствах МЦД должны будут популярные блогеры.

Подрядчик должен будет привлечь не менее 15 «социальных активистов с количеством подписчиков не менее 15 000 человек» и 6 видеоблогеров «с охватом не менее 100 000 подписчиков на Youtube», указывает заказчик в конкурсной документации.

Блогеры должны будут рассказать о самих диаметрах, новых поездах и сервисах, мобильном приложении ЦППК, а также о том, как устроена психология безбилетников и о том, почему вандалы не хотят, чтобы транспорт становился лучше.

Первый день работы Московских центральных диаметров вызвал транспортный коллапс, а множество пассажиров жаловались в соцсетях на короткие электрички, опоздания поездов, давку и неработающие турникеты. Второй день работы МЦД оказался не лучше первого: судя по многочисленным отзывам в соцсетях, ни одну из проблем решить не удалось.

Московские власти потратили в 2018–2019 году на запуск первых двух линий МЦД 30 млрд рублей. Всего же общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд.

Источник Открытые медиа.