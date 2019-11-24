Пиар МЦД за 30 миллионов рублей

Управляющая Московскими центральными диаметрами Центральная пригородная пассажирская компания объявила конкурс на пиар-кампанию этого проекта на следующий день после его проблемного запуска.
За 30 млн рублей подрядчик должен будет организовать не меньше 27 публикаций в ведущих СМИ и привлечь для этого независимых экспертов-специалистов в сфере транспорта и урбанистики, говорится в документации закупки.
ЦППК хочет, чтобы подрядчик сделал репортаж о запуске «центральных диаметров», об особенностях новых поездов Иволга, которые используются на МЦД, а также объяснил москвичам, что пользоваться электричками выгодно, а город от этого проекта только выиграет. Отдельно оператор «наземного метро» желает, чтобы пиар-подрядчик выпустил материалы на тему: Электропоезд как часть современного стиля жизни.
Независимые эксперты, которые примут участие в проекте, должны иметь трехлетней опыт работы в экспертной организации, исследовательском институте, профильном ведомстве или в органах власти, подчёркивает ЦППК.
Помимо экспертов, рассказывать о достоинствах МЦД должны будут популярные блогеры.
Подрядчик должен будет привлечь не менее 15 «социальных активистов с количеством подписчиков не менее 15 000 человек» и 6 видеоблогеров «с охватом не менее 100 000 подписчиков на Youtube», указывает заказчик в конкурсной документации.
Блогеры должны будут рассказать о самих диаметрах, новых поездах и сервисах, мобильном приложении ЦППК, а также о том, как устроена психология безбилетников и о том, почему вандалы не хотят, чтобы транспорт становился лучше.
Первый день работы Московских центральных диаметров вызвал транспортный коллапс, а множество пассажиров жаловались в соцсетях на короткие электрички, опоздания поездов, давку и неработающие турникеты. Второй день работы МЦД оказался не лучше первого: судя по многочисленным отзывам в соцсетях, ни одну из проблем решить не удалось.
Московские власти потратили в 2018–2019 году на запуск первых двух линий МЦД 30 млрд рублей. Всего же общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд.
Источник Открытые медиа.
C 2014 года www.amsrus.ru
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