Открытие нового дилерского центра Subaru в Сургуте

Состоялось торжественное открытие нового многофункционального дилерского центра Subaru

Новое здание, соответствующее всем стандартам бренда и расположенное по адресу г. Сургут, ул. Профсоюзов 1/3, запустила группа компаний «СК Моторс».

Общая площадь дилерского центра в г. Сургут составляет порядка 1 000 кв.м. Шоу-рум Subaru занимает около 500 кв.м., сервисная зона оснащена интерактивной приемкой, постами слесарного и кузовного ремонта, постами шиномонтажа и покрасочной камерой.

Прежний официальный дилер Subaru – «Генки Мотор» – утратил свой статус в феврале 2019 году. Новым партнером «Субару Мотор» была выбрана «СК Моторс», которая в начале запустила временное решение, а спустя 10 месяцев приглашает всех клиентов Subaru в новый комфортный центр, в котором представлен весь модельный ряд Subaru, имеется комфортная зона отдыха и полный спектр услуг для клиентов.

Торжественное мероприятие по открытию дилерского центра посетил генеральный директор «Субару Мотор» г-н Такахаши Татцу. Г-н Такахаши отметил высокий уровень организации дилерского центра и выразил надежду о росте числа поклонников японской марки в регионе.