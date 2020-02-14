Hyundai Motor завоевала серию наград iF Design Award 2020

Hyundai Motor шестой год подряд завоевывает награду iF Design. В этом году престижного приза удостоились Hyundai Sonata и концепт 45

ZET и EPV01 от Hyundai Motor отмечены в категории Micro Mobility Sharing

Hyundai укрепила инновационный имидж бренда, завоевав дополнительные награды в различных категориях — от архитектуры до моды

Передовые достижения компании Hyundai Motor в дизайне автомобилей шестой год подряд отмечены всемирно признанной наградой iF Design. В этом году награду получили новая Hyundai Sonata и модель 45 в категории «Автомобили»

«И Sonata, и концепт 45 демонстрируют наши усилия, направленные на рост эмоциональной ценности наших автомобилей. Наши клиенты могут быть уверены: дизайн наших автомобилей, как электрических, так и с двигателем внутреннего сгорания, всегда останется на высочайшем уровне при любом развитии событий», — сказал Ли Санг Юп (SangYup Lee), старший вице-президент и глава дизайн-центра Hyundai.

Представленная в 2019 году, новая Hyundai Sonata привнесла в серийное производство эстетику дизайна «чувственной спортивности», которая впервые была продемонстрирована в концепте Le Fil Rouge в ходе Женевского автосалона 2018 года. Этот автомобиль — образец спортивного седана с динамичным стилем купе.

Впервые представленный на Международном автомобильном салоне во Франкфурте (IAA) в 2019 году, концепт 45 от Hyundai Motor получил кузов-монокок легкой аэродинамичной конструкции, вдохновленной самолетами 70-х годов. Название автомобиля отсылает к углам в 45 градусов между передней и задней частью, которые образуют напоминающий бриллиант силуэт, предвосхищающий дальнейшее развитие дизайна электрических моделей.

Также наградой iF Design отмечена продукция Hyundai Motor в категории Micro Mobility Sharing (совместное использование компактных средств персональной мобильности): ZET в категории «Коммуникации» и EPV01, концепт персональной мобильности для совместного использования, в категории «Профессиональный концепт».

Hyundai Motor также укрепила инновационный имидж бренда, завоевав награды в областях, не относящихся к транспортным средствам. Компания получила две награды в категории «Архитектура» за музей FIFA (FIFA World Football Museum) и водородную заправочную станцию в Национальной ассамблее. Также компания удостоена награды в категории «Профессиональный концепт» за капсульную коллекцию одежды Hyundai Re:Style, для которой были использованы остатки обивки автомобильных кресел.

Более 65 лет награда iF Design признается символом превосходного дизайна профессионалами по всему миру. Учрежденная iF International Forum Design GmbH в Ганновере, старейшей в мире независимой организацией в сфере дизайна, престижная награда доставалась ведущим дизайнерам, работающим в различных отраслях.