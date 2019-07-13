На водителя сбившего треногу в Подмосковье могут завести уголовное дело

Сбившего камеру-треногу автомобилиста поймали полицейские в Подмосковье. За водителем пришлось устроить погоню — он пытался скрыться и грубо нарушил ПДД. Ему грозит огромный штраф и уголовное наказание

В Подмосковье задержали водителя SsangYong Kyron, который на огромной скорости сбил частную мобильную камеру. Авария произошла в Электростали и попала в объектив видеорегистратора припаркованной на обочине машины. Владельцы частных камер, так называемых треног, обычно дежурят рядом с ними — оборудование стоит в среднем 1 млн руб. На кадрах видно, как водитель внедорожника, не сбавляя скорости, едет по широкой обочине, где установлена тренога, сносит ее и уезжает.

Уйти безнаказанным после своего поступка автомобилисту не удалось: владелец камеры позвонил в ГИБДД и нарушителя поймали. Кадры с места жесткого задержания сняли очевидцы. На них видно, что полицейские надели на водителя наручники, сам мужчина стоит на коленях, облокотившись на капот. Полицейские имеют право применять такой подход и спецсредства, в том числе наручники, в случае если водитель ведет себя агрессивно или же допустил грубейшие нарушения ПДД. Это Autonews.ru подтвердили в пресс-службе МВД по Московской области.

В полиции подтвердили, что задержали сбившего треногу водителя — им оказался 41-летний мужчина. Когда полицейские попытались его остановить, мужчина решил скрыться, поэтому за ним пришлось устроить погоню. Пока инспекторы преследовали водителя, он несколько раз нарушил правила, в том числе выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

«Мужчина пытался скрыться от сотрудников ГИБДД 10-го батальона, — уточнили в пресс-службе МВД по МО. — Он привлечен к ответственности по ч. 4. ст. 12.15 КоАП «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», что влечет наложение административного штрафа в размере 5000 руб. или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, а также ч. 2 ст. 12.25 КоАП — «Невыполнение законного требования сотрудника полиции», что влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей».

Что касается ответственности за уничтоженную треногу, то водителю придется отвечать перед ее владельцем. В полиции уточнили, что такой поступок подпадает под определение «порча имущества». Адвокат Марат Аманлиев объяснил, что в силу высокой стоимости уничтоженного оборудования по факту проступка действительно может быть возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальная ответственность по которой предполагает до двух лет лишения свободы. Но эксперт сомневается в том, что факт намеренного, а не случайного наезда на камеру получится доказать.

«Водитель скажет, что сбил камеру случайно, а уехал, потому что испугался, — объяснил Аманлиев. — По видео и даже по показаниям свидетелей не доказать, что он заранее планировал такой поступок. Даже если следователь захочет возбудить уголовное дело, прокуратура это не поддержит. Поэтому я думаю, что в отношении водителя просто возбудят еще одно административное дело — за оставление места ДТП. Он ведь устроил аварию, было столкновение, после которого он уехал. Вот за это его гарантированно лишат прав минимум на полтора года на фоне неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и других нарушений ПДД».

Также водителю придется ответить перед владельцем камеры и компенсировать ему не только стоимость оборудования, но и упущенную выгоду. «Владелец треноги имеет право подать гражданский иск, в котором он укажет цену камеры, а также среднее количество штрафов, которое эта камера собирала каждый день, и взыскать с водителя эту сумму», — считает Амалиев.

Повышенное внимание к треногам возникло после критики в их адрес со стороны вице-премьера, главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Максима Акимова. Акимов заявил, что большинство их владельцев используют эти камеры в целях личного заработка, а не обеспечения безопасности дорожного движения. И рассказал о многочисленных примерах, когда камеры намеренно устанавливали в проблемных местах, где водители неизбежно получают «письма счастья». Акимов заявил, что существующая ныне схема работы частных камер, когда с каждого штрафа владелец комплекса получает фиксированную премию, должна быть пересмотрена.

Всего в России, по данным Госавтоинспекции, работает около 4 тыс. треног. В настоящее время закон дает право частной компании заключить госконтракт с регионом, за свой счет установить камеры и получать фиксированную сумму с каждого выписанного штрафа. В Подмосковье эта сумма составляет 233 рубля. Средняя сумма оплачиваемого штрафа с учетом 50-процентной скидки составляет 340 руб., то есть в бюджет региона попадает чуть более 100 рублей. В день подмосковный Центр безопасности движения фиксирует от 50 до 70 тыс. нарушений.

Заместитель директора центра Виктор Марков в интервью НТВ рассказал, что результатами доволен, поскольку аварийность на дорогах Подмосковья снизилась более чем на 10%. От штрафов обслуживающая организация получает более 11 млн руб. в день, существенная часть которых идет на содержание камер и персонала. В итоге, по официальным данным, главный подмосковный оператор камер за полгода заработал «всего» 250 млн рублей. С другой стороны, те же камеры без затрат государства пополняют бюджет области ежедневно примерно на 5 млн рублей.

Летом депутаты потребовали вовсе запретить использование камер видеофиксации нарушений на дорогах, которые устанавливаются частными компаниями. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Парламентарии считают, что камеры видеофиксации должны находиться в собственности властей. Госдума в ближайшее время рассмотрит этот законопроект.

В конце июня внимание на проблему обратил уже президент Владимир Путин. Он потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений на опасных участках дорог. Как рассказал вице-премьер Максим Акимов, эта задача должна быть реализована при помощи «Яндекс.Карт» и аналогичных сервисов уже в 2019 году — все треноги должны получить свои метки.

Сейчас такие сервисы, как «Яндекс.Навигатор», узнают о расположении всех видов камер из различных источников, в том числе от пользователей редактора «Яндекс.Карт» и водителей, отмечающих камеры в «Яндекс.Навигаторе». Если метку часто подтверждают, информация о ней дополнительно проверяется, после чего закрепляется на карте. Благодаря этому сервису известно о примерно 20 тыс. камер по всей стране.

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