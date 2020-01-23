В России появились новые штрафы для водителей

Увеличение штрафов за непропуск скорой помощи, новые штрафы за въезд на «вафельницу», неоплаченный проезд по платной дороге, злоупотребление «аварийкой». Об этих и других санкциях для российских водителей, которые уже есть или могут появиться в 2020 году, рассказал портал Autonews.ru

Начнем с тех штрафов, на которые теоретически можно «попасть» уже сейчас. Так, заплатить 5000 рублей вместо 500, либо вовсе лишиться прав на срок от 3 месяцев до года теперь придется тем, кто не пропустит машину скорой помощи. Если же такой «непропуск» приведет к тяжким последствиям для здоровья или смерти больного, для водителя-нарушителя наступает уголовная ответственность с лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Целый ряд новых взысканий пока действует только в Москве. Например, с марта прошлого года столичные камеры начали штрафовать за въезд на вафельную разметку (так называемую «вафельницу», ограничивающую въезд на перекресток при образовании затора спереди) на 1000 рублей.

Штраф за неоплаченную парковку автомобиля (в зонах платной стоянки) вырос вдвое – с 2500 до 5000 рублей. Вместе с тем, с января подорожали эвакуация машин, припаркованных с нарушением ПДД, а также суточная стоимость их хранения на штрафстоянке (от 20 до 100 рублей в зависимости от типа автомобиля).

Как сообщают «Автоновости дня», владельцам легковушек категорий А и В с двигателем мощностью до 80 л.с. придется платить за эвакуацию 3400 рублей (вместо 3200 руб.), категории B с двигателем мощностью от 80 л.с. до 250 л.с. – 5400 рублей (вместо 5200 руб.), категории В с двигателем мощностью свыше 250 л.с. – 7600 рублей (вместо 7400 руб.). Стоимость эвакуации грузовых и негабаритных автомобилей выросла с 49 200 до 50 600 рублей.

Кроме того, совсем недавно москвичей начали штрафовать за парковку на местах, предназначенных для пожарных машин и другой спецтехники. Всего за месяц работы обновленного мобильного приложения «Помощник Москвы» нарушителям было отправлено несколько десятков «писем счастья» на 3000 рублей каждое.

Что ждать в ближайшей перспективе

Несколько законодательных инициатив еще в разработке. Среди них, например, снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, принятое на обсуждение по инициативе бывшего вице-премьера Максима Акимова. «Апробацию» нововведения планируется начать с «пилотных зон», и, если эксперимент будет успешным, ввести новый порог по всей стране могут к 2022 или 2023 году.

Намного раньше может быть введен штраф для водителей, не оплативших проезд по платной дороге. Соответствующий документ уже одобрен правительством и отправлен на рассмотрение в Госдуму. Размер штрафа, согласно инициативе, составит 2500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5500 рублей – для водителей грузовиков и автобусов.

Ну, и, наконец, еще один штраф могут ввести за злоупотребление «аварийкой». Речь идет о тех случаях, когда водители оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, «прикрываясь» сигналом аварийной остановки. Подобные действия, как отмечал депутат Госдумы Виталий Милонов, провоцируют беспорядочные парковки в два, три и даже в четыре ряда, снижая, тем самым, пропускную способность и без того загруженных дорог.