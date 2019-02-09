ŠKODA AUTO проводит испытания зарядной инфраструктуры в Млада-Болеславе

ŠKODA AUTO готова представить новые электромобили

ŠKODA AUTO продолжает развиваться в сфере электромобильности. В 2018 году чешский бренд инвестировал 3,4 млн евро в расширение своей внутренней сети зарядных станций в штаб-квартире в Млада-Болеславе, испытания проходят на более чем 300 таких пунктах. Главная цель тестов – оптимизировать инфраструктуру и время зарядки. Таким образом, компания готовит надежный фундамент для своих первых электромобилей, которые будут представлены уже в 2019 году.

Михаэль Оэльклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику, комментирует:

«В ŠKODA подготовка к электрификации идет полным ходом. Уже больше года мы проводим испытания более 300 зарядных станций в Млада-Болеславе. Таким образом, используя полученный опыт и знания, мы будем расширять инфраструктуру и за пределами территории завода в сотрудничестве с ŠKO-ENERGO».

Отделы технических разработок, контроля качества, продаж и производства уже проводят испытания зарядной инфраструктуры на территории завода в Млада-Болеславе. В прошлом году чешский бренд вложил в ее развитие около 3,4 млн евро. Из них 1,65 млн ушло на модернизацию и расширение энергосети и 1,75 млн – на установку более 300 зарядных станций, из которых более 220 предназначены для зарядки переменным током (AC) и более 80 – постоянным током (DC).

В ближайшие несколько лет ŠKODA AUTO планирует расшириться в этой области и выйти за пределы территории завода.

В сотрудничестве с местными властями и электроэнергетической компанией ŠKO-ENERGO, которая является поставщиком ŠKODA AUTO на протяжении более 20 лет, чешский бренд готовит Млада-Болеслав к появлению электромобилей, превращая его в умный город будущего.

В этом году ŠKODA AUTO представит свои первые электрические модели. Сначала дебютирует ŠKODA SUPERB с plug-in гибридной силовой установкой, а вслед за ним перед публикой предстанет полностью электрический ŠKODA CITIGO.

Серийная версия концептуального ŠKODA VISION E появится в 2020 году. В течение ближайших четырех лет ŠKODA AUTO вложит 2 млрд евро в разработку новых моделей с электрической силовой установкой и развитие сервисов обеспечения мобильности – все это является частью Стратегии 2025, крупнейшей инвестиционной программы за всю историю чешского бренда.