“Жигули”, о которых не зазорно мечтать и владельцу BMW

“Жигули”, о которых не зазорно мечтать и владельцу BMW
Май 02 21:08 2019

ВАЗ-21013 отлично сохранившаяся с 1981 года

С виду это самая обыкновенная “копейка” (ну ладно, ВАЗ-21013 с двигателем 1200), отлично сохранившаяся с 1981 года своего рождения. Но присмотритесь повнимательнее – и вы поймете, что не все так просто!

ВАЗ-21013 1981 г салон

Фото: abw.by

“На зиму и на дальние расстояния – нет, есть другие машины. А вот на лето по городу кататься – просто обалденно, – рассказывает нынешний владелец автомобиля Павел. – Я могу ездить на ней весь день, и спина не ноет, не устаю – и это несмотря на характерную посадку “враскоряку”. Это даже удобно: вываливаешь ноги набок, опираешься правым локтем на руль, а левым на край сиденья – и так комфортно сидеть, я даже не ожидал. Ну и когда стекло опускается полностью, локоть кладешь на “подоконник” – и он там так удобно лежит. И едешь как в советских фильмах”.

ВАЗ-21013 1981 г салон 1

Фото: abw.by

Как и внешний вид, салон автомобиля остался практически аутентичным: классический интерьер с “низкими” штатными креслами и огромным рулем в характерной оплетке. Для полного антуража не хватает легендарной “розочки” на ручке коробки передач, но владельцу нравится именно строгий классический “шарик” набалдашника.

аксессуар

Фото: abw.by

Зато для антуража – вот такой легендарный элемент. Потертый брелок с вечно молодой Мадонной, конечно, появился на этой связке лишь в 1990-х, но неизменно следует за автомобилем на протяжении нескольких десятилетий!

радио

Фото: abw.by

Даже “родное” радио на своем месте! Жаль, что не работает, хотя есть идея использовать “голову” для управления современной магнитолой с USB-входом или вообще в привязке к смартфону.

музыкальная колонка

Фото: abw.by

А пока за “музыку” отвечает расположившаяся между креслами колонка. Она же используется для громкой связи при разговоре по телефону.

треугольная форточка

Фото: abw.by

Еще один призрак из прошлого – треугольные форточки. Решение не только стильное, но и эффективное в вопросе обеспечения необходимого микроклимата и вентиляции салона.

ВАЗ-21013 1981 г салон передняя панель

Фото: abw.by

И конечно же, передняя панель из (как сейчас говорят, софт-лук?) пластика, с кругляшами дефлекторов. Ностальжи!

ВАЗ-21013 1981 г ремни безопасности

Фото: abw.by

Что еще? Ремни – старого типа, не инерционные. И Павел честно признается, что ими не пользуется, поскольку безопасности в автомобиле все равно, считай, никакой, весь расчет только на счастливый случай. Но надеяться на это с такой технической начинкой, что есть у машины, большой оптимизм.

ВАЗ-21013 1981 г 3

Фото: abw.by

“На старте все отстают, наверное, даже не понимают, что происходит. Обычный с виду “жигуленок” уносится вперед, – смеется владелец. – Он ведь еще и выглядит обычно, без всяких “прибамбасов”, которые бы выдали в нем объем доработок. Разве что более широкие колеса…”

Это точно! Чтобы найти “выдающие” отличия, надо хорошенько присмотреться к автомобилю. Никаких тебе спойлеров, “юбок”, расширителей арок. Даже стандартные и слегка уже “полинявшие” хромированные бамперы – и те на местах.

ВАЗ-21013 1981 г 5

Фото: abw.by

Но присмотритесь к задней части. Нет, мы имеем в виду не резиновый “хвост” как напоминание о советских “понтах”. Что должно быть на его месте?

ВАЗ-21013 1981 г 6

Фото: abw.by

Выхлоп! На самом деле “двустволка” притаилась в другом месте. Найдете ее на фото?

ВАЗ-21013 1981 г выхлопная труба

Фото: abw.by

А вот и она, спряталась в правом пороге!

ВАЗ-21013 1981 г выхлопная труба 2

Фото: abw.by

ВАЗ-21013 1981 г выхлопная труба 3

Фото: abw.by

Выпускная система значительно укорочена и заканчивается совершенно “кастомной” банкой, которая упрятана под днищем в ногах заднего правого пассажира.

ВАЗ-21013 1981 г салон 4

Фото: abw.by

“Благодаря” ей в салоне появился заметный горб, из-за которого задний правый пассажир будет вынужден поджать ноги, а передний не сможет отодвинуть кресло до упора. Зато днище остается ровным, а это – задел под будущее занижение подвески.

ВАЗ-21013 1981 г руль

Фото: abw.by

Еще обратите внимание на педали. Вы видите, что правая – современная? Под “электронный газ”! Эй, а что там вообще под капотом?

ВАЗ-21013 1981 г двигатель

Фото: abw.by

Та-дам! Современный “127-й” мотор – 1,6-литровый 16-клапанный двигатель, снятый с Lada Granta. Пока совершенно стандартный, с заводской системой впрыска и штатным блоком управления, поэтому развивает 106 л.с. и 148 Нм. Но и этого очень легкой (со снаряженной массой меньше тонны) машине более чем достаточно для отличной динамики!

ВАЗ-21013 1981 г 6

Фото: abw.by

ВАЗ-21013 1981 г 7

Фото: abw.by

На “жигули” с продольной компоновкой этот двигатель встал без особых проблем, хотя и потребовались кое-какие переделки. Так, чтобы вписать всю начинку в подкапотное пространство, моторный щит пришлось чуть подрезать, поставить венец маховика от переднеприводной модели, предварительно “обработав” напильником и установив стартер на проставки. А сам двигатель установлен на более высоких подушках от “Нивы”, чтобы поддон не упирался в балку.

топливный регулятор

Фото: abw.by

Топливный регулятор вынесен отдельно в подкапотное пространство. “Обратка” от двигателя не предусмотрена, соответственно вторая магистраль не проложена.

ВАЗ-21013 1981 г топливный бак

Фото: abw.by

Топливный бак стандартный, но когда заполнен полностью, в “напряженных” поворотах бензин выливается. Поэтому владелец заправляется только наполовину – разумеется, заливает 95-й. Да, “жрет-с” литров 10-11 по городу с активным стилем езды.

ВАЗ-21013 1981 г насос

Фото: abw.by

Рядом с баком вынесен внешний насос (от “Волги”), а также топливный фильтр, сделана система вентиляции бака.

ВАЗ-21013 1981 г система вентиляции

Фото: abw.by

Но вернемся к моторному отсеку. Впуск остался прежним, а значит, когда придет время увеличения мощности (а это неизбежно!), его место займет спортивный впускной коллектор.

ВАЗ-21013 1981 г моторный отсек

Фото: abw.by

А вот выпуск уже “правильный” – за этим экраном скрывается коллектор 4-2-1…

ВАЗ-21013 1981 г радиатор

Фото: abw.by

Радиатор – от инжекторной “семерки”, а вентилятор уже электрический. Но с его управлением пока есть вопросы. Дело в том, что включаться он должен через штатный блок управления, но пока это делается вручную, причем до выключателя тоже руки не дошли.

ВАЗ-21013 1981 г принудительное включение

Фото: abw.by

В итоге принудительное включение выглядит так: когда стрелка указателя температуры двигается к красной зоне, водитель просто накидывает провод на массу! В общем, автомобиль еще в процессе “отладки”, и это видно по многим мелочам.

ВАЗ-21013 1981 г 7

Фото: abw.by

Кстати, с проводкой вообще пришлось повозиться: “бэушный” мотор был куплен с “родным” блоком управления, но обрезанной “косой”, так что подключение вовсе не было быстрым.

ВАЗ-21013 1981 г 8

Фото: abw.by

И не забывайте, что современную электрику на старые “жигули” просто так не поставишь! Например, отсутствующие системы (кондиционер, круиз-контроль) просто программно “отшили”.

ВАЗ-21013 1981 г датчики двигателя

Фото: abw.by

Датчики двигателя, отвечающие за управление, подключили, хотя это скорее временное решение, ведь если двигатель будет дорабатываться для достижения большей отдачи, все равно неизбежен переход на “спортивный” программируемый блок управления.

ВАЗ-21013 1981 г спидометр

Фото: abw.by

Но не забудьте про штатные приборы и контрольные лампы – все работает! Правда, спидометр из-за не “родной” коробки “подвирает” на 15 км/ч.

ВАЗ-21013 1981 г амортизаторы

Фото: abw.by

Коробка, кстати, уже 5-ступенчатая, от “семерки”. И со свободным редуктором с передаточным числом 4,3. Ставить короткий на 4,4 смысла нет, а вот блокировка обязательно появится!

ВАЗ-21013 1981 г ходовая часть

Фото: abw.by

И коль уж мы заглянули под днище, пройдемся по ходовой части. Амортизаторы и пружины остались стандартными, разве что за счет удаления крайних витков дорожный просвет слегка уменьшился. А вот в рычагах передней подвески – полиуретановые сайлент-блоки, шаровые – с большими углами наклона и более прочными пыльниками. Кастер больше стандартного (7 градусов). Спереди – двойной стабилизатор, а сзади его нет вообще.

ВАЗ-21013 1981 г колесо

Фото: abw.by

Рулевое управление просто “пересыпали”, убрав лишние люфты. Плюс к этому сделали больший выворот передних колес.

ВАЗ-21013 1981 г 9

Фото: abw.by

В сумме это дало более точное управление автомобилем, снизило крены в поворотах. И вообще машина стала более собранной, без потерь в комфорте, что важно для повседневной езды. При постройке использовался опыт подготовки гоночных “жигулей”.

ВАЗ-21013 1981 г 10

Фото: abw.by

Более того, именно с гоночной “шестерки” Павла сюда перекочевали некоторые детали подвески и тормозов (например, здесь более эффективные спортивные тормозные диски).

ВАЗ-21013 1981 г диски

Фото: abw.by

Ставить узкие 175-миллиметровые шины с 13-дюймовым посадочным диаметром на широкие 7-дюймовые диски – это тоже “фишка” из гоночного опыта создателя машины. Откуда диски? Разварка! А вот хромированные колпаки – оригинальные жигулевские.

Ну а теперь самое интересное: как все это хозяйство работает? Сажусь за руль, занимаю посадку “враскоряку” и вспоминаю, когда последний раз ездил на “жигулях”. В 1998-м, когда сдавал на “права”? Нет, в 2006-м брали по приколу “шестерку” на тест. Снова нет, на “семерке” в 2009-м возил пьяных мужиков в местный магазин на селе!

ВАЗ-21013 1981 г рычаг переключения передач

Фото: abw.by

Все осталось прежним! Тонкий руль, “кочерга” кулисы (но как же классно здесь включаются передачи!)…

ВАЗ-21013 1981 г салон

Фото: abw.by

И эта долбанная “стрекоза”, в которой я вечно путался! Хочу включить повороты – выключаю свет. Ну никак мне не запомнить, что за “поворотники” отвечает маленький подрулевой выключатель!

ВАЗ-21013 1981 г зеркало

Фото: abw.by

В крохотные боковые зеркала ничего не видно. Поэтому…

ВАЗ-21013 1981 г салон 1

Фото: abw.by

Вполоборота назад, правая рука на пассажирском кресле – и вот вам отличный обзор! Огромное заднее окно, узкие стойки крыши – давно я не имел такого отличного обзора назад!

ВАЗ-21013 1981 г передние стойки

Фото: abw.by

Тончайшие передние стойки также обеспечивают отменный обзор: за ними не спрячется ни автомобиль, ни пешеход. И если бы не боковые зеркала…

ВАЗ-21013 1981 г лобовое стекло

Фото: abw.by

Но это все лирика! Сцепление схватывает с самого низа, и автомобиль тут же стремится рвануть вперед – и это обороты чуть выше холостых! Чуть больше “газа”, чуть дольше держим передачу (16-клапанник ведь мотор “верховой”!), и под громкий рык выхлопной системы наш “жигуль” рвет вперед, мигом оставляя соседей по потоку где-то позади!

ВАЗ-21013 1981 г 11

Фото: abw.by

Ой-ей, а “желток”-то и впрямь боец! Разгонную динамику владелец не замерял, но субъективно разгон с места до “сотни” должен занимать не более 9,5-10 секунд. И пусть тяги на “низах” мотору слегка не хватает, он бодро тянет во всем диапазоне городских скоростей, только подтыкай нужную передачу!

ВАЗ-21013 1981 г 12

Фото: abw.by

Дополнительного антуража добавляет и звук на разгоне, и цифры на спидометре: всего пара секунд – и уже 80 км/ч! Ах да, приборчик подвирает: пусть будет 65… Жаль, тормозная динамика не в полной мере соответствует разгонной: к педали приходится прилагать заметное усилие, но замедление при этом все равно оставляет желать лучшего (или это я так привык к “супертормозам” с гидроблоком на своей “прокачанной” Sierra?).

ВАЗ-21013 1981 г 13

Фото: abw.by

А еще “маслать” огромным рулем с непривычки неудобно, но даже с таким “штурвалом” усилие на “баранке” велико. Поставишь маленький спортивный руль – и с такими шинами и такими углами установки колес неизбежно начнешь “качать мышцу”! Но факт: автомобиль на дороге стоит хорошо, в поворотах сильно не валится. На фоне стандартных “жигулей” настоящий суперкар! Но на фоне иномарок, даже из 1980-х, просто не позорно едущий автомобиль.

ВАЗ-21013 1981 г 14

Фото: abw.by

Но по части душевности ламповые “жигули” дадут сто очков вперед многим иномаркам из любой эпохи. Все-таки наши, родные! Плюс те эмоции, которые дарит даже поездка на подобной технике.

ВАЗ-21013 1981 г 16

Фото: abw.by

А у Павла есть еще один повод ездить на такой машине каждый день. Для него это своего рода тренировочный автомобиль в перерывах между кольцевыми гонками. Понятно, что спортивная “шестерка” с более “злыми” настройками подвески, иным рулевым управлением, глубоким “ковшом” и многоточечными ремнями – это, мягко говоря, другое. Но по крайней мере после “гражданских” “жигулей” в нее можно пересаживаться практически без перестройки сознания и “калибровки” моторики!

ВАЗ-21013 1981 г задняя фара

Фото: abw.by

Есть и еще один аспект, который интересен не только конкретно Павлу, а вообще любому владельцу или потенциальному покупателю “жигулей” для постройки чего-то подобного. На “классику” имеется много чего интересного и по доступным ценам. Поставить спортивную подвеску, блокировку, форсировать мотор – все это стоит в разы дешевле, чем в случае с иномарками. Можно построить автомобиль на каждый день вроде этого – бюджет вместе с “донором” составил что-то около 3000$! А можно замахнуться и на настоящую гоночную машину, что, конечно, выйдет дороже. Но все равно “жигули” остаются интересной заготовкой для технического творчества!

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
ВАЗ-21013
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

R2 доедет до России

R2 доедет до России 0

Наиболее интересные скидки на авто по версии Российской Газеты

Наиболее интересные скидки на авто по версии Российской Газеты 0

BMW Motorrad представляет пакет опций M и M Performance для нового BMW S 1000 RR

BMW Motorrad представляет пакет опций M и M Performance для нового BMW S 1000 RR 0